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У Києві вирішили проблему з ТЦ, що виліз на магістраль: урізали третину проспекту

STYLERКурйози    09.06.2020 - 12:07
У Києві вирішили проблему з ТЦ, що виліз на магістраль: урізали третину проспекту
У Києві оригінально вирішили проблему з будівництвом ТЦ (колаж: РБК-Україна)

У Києві забрали одну смугу з трисмугової магістралі через будівництво торговельного центру

У Києві оригінально вирішили проблему будівництва торгового центру "Квітень". Річ у тому, що частина конструкції сильно вилізла на проїжджу частину, зайнявши цілу смугу дороги. Коли фото потрапило в мережу, розгорівся неабиякий скандал.

Але замість того, щоб знести встановлені залізобетонні конструкції, горе-будівельники винесли на третину дороги бордюр і засипали частину магістралі гравієм. Таким чином вони вирішили створити видимість тротуару, який дугою чомусь наїхав на частину дороги.

Це "інженерне рішення" можна побачити на проспекті Леся Курбаса, на кінцевій зупинці швидкісного трамвая №3.

Відповідний колаж "до і після" з'явився в Instagram dtp.kiev.ua.

"Київ. Порішали. Міська влада оригінально вирішила проблему ТЦ Квітень, що виступає на проїжджу частину в Києві. Вони просто встановили бордюр", - підписані фото.

Тепер трисмугова магістраль на Леся Курбаса на цій ділянці перетворилася на двосмугову.

У Києві вирішили проблему з ТЦ, що виліз на магістраль: урізали третину проспекту

У Києві "порішали" проблему зі скандальним ТЦ (instagram.com/dtp.kiev.ua)

Раніше ми писали, що деяким киянам можуть заборонити вихід на вулицю через карантин.

Також повідомлялося, що у Києві на надшвидкості розбився "гонщик", після чого мережа рознесла систему автофіксації.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новини України торговый центр
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