Киянин відсудив в дружини "груди" після розлучення: що відомо

Про цю курйозну історію написали у спільноті Ради адвокатів України на сторінці Facebook.

Деталі курйозу

У 2016 році жінці зробили операцію по ендопротезуванню молочних залоз (пластична операція, спрямована на збільшення молочних залоз за допомогою імплантатів).

На той час така послуга коштувала 6000 євро. Молочні залози жінки розділити неможливо, однак на них витрачались гроші з сімейного бюджету.

Статтею 183 Цивільного кодексу України передбачено, що неподільною є річ, яку не можна поділити без втрати її цільового призначення.

У статті 364 ЦК України також зазначено, що якщо виділ частки зі спільного майна не допускається згідно із законом або є неможливим, співвласник, який бажає виділу, має право на одержання від інших співвласників грошової або іншої матеріальної компенсації вартості його частки.

Оскільки молочні залози жінки є неподільними, згідно з рішенням суду на неї витрачалися кошти зі спільно сімейного бюджету. Відповідно, чоловік має право отримати відшкодування половини вартості суми за операцію, тобто 93 974,10 грн (еквівалентно 3000 євро).

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