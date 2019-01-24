Найдите отличия: как убирают снег в Киеве и других городах мира

Уборка снега в Европе (видео: YouTube/Modern Machines)
Столицу Украины засыпало снегом. Пробки в Киеве в среду, 23 января, составили 9 баллов. Тем временем, как говорят власти, на улицах Киева для ликвидации последствий снегопада работает около 400 единиц снегоуборочной техники и больше трех тысяч сотрудников ЖЭКов.
Styler решил напомнить, как в Киеве зачастую чистят улицы от снега. А для сравнения, мы покажем, как это делают в разных городах мира.
Так борются с четырехметровой стеной из снега японцы. Интересно, что бы было в Украине, если для нас 20 сантиметров снега - это уже коллапс.
Видео: YouTube/Техно
Вот так чистят снег в небольшом немецком городе Ольбернхау, где проживает всего чуть больше 9 000 человек.
Видео: YouTube/Skill Keks
В небольшой коммуне Гондисвиль в Швейцарии, где проживает всего около 800 человек, серьезно относятся к уборке снега.
Видео с YouTube/Stephan Mäder
Так уборка снега происходит в канадском Монреале.
Кстати, столичных водителей просят на период снегопада воспользоваться общественным транспортом, чтобы не создавать пробок и позволить снегоуборочной технике беспрепятственно курсировать по городу. Хотя никто не слушает советов, в результате мы имеем транспортный коллапс и повсеместные ДТП.
Ну, а вот так происходит уборка снега в Киеве...
На следующем видео журналисты решили сделать сюжет об уборке снега в Киеве и рассказывают о 400 единицах техники - но поймать в кадр им удалось лишь одинокий трактор.
Уборка снега в Киеве (видео: YouTube/Rabinovich TV)
А вот так скандальная политик и телеведущая Ксения Собчак, которая недавно гостила в Киеве, отреагировала на состояние киевских тротуаров.
Видео: YouTube/Валерия Куценко
Так проходит очистка трассы Киев-Харьков-Довжанский. Снег просто сгребают на обочину, где он потом превращается в кашу и растекается по дороге, с которой его убрали. Тогда как в развитых странах снег все же вывозят.
Видео: YouTube/САД Харків
Впрочем, не все так плохо. В последнее время в Киеве процесс снегоуборки начал налаживаться. Хотя до Европы в этом плане нам еще далековато.
Судя по видео, размещенному ниже, киевские власти "под запись" собрали все те 400 единиц снегоуборочной техники.
Уборка снега в Киеве (видео: YouTube/Київська міська державна адміністрація)
Кстати, недавно мы опубликовали потрясающую фотоподборку украинских городов, утопающих в снежном плену.
Ранее мы попытались выяснить почему киевские коммунальщики так небрежно относятся к очистке тротуаров - оказалось, что загвоздка в грубой бюрократической ошибке.
Напомним, в среду, 23 января, почтовые операторы "Укрпочта" и "Новая почта" предупредили о возможных задержках пересылок из-за снегопадов.
Видео: РБК-Украина