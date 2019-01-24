Найдите отличия: как убирают снег в Киеве и других городах мира

Уборка снега в Европе (видео: YouTube/Modern Machines)

Столицу Украины засыпало снегом. Пробки в Киеве в среду, 23 января, составили 9 баллов. Тем временем, как говорят власти, на улицах Киева для ликвидации последствий снегопада работает около 400 единиц снегоуборочной техники и больше трех тысяч сотрудников ЖЭКов.

Styler решил напомнить, как в Киеве зачастую чистят улицы от снега. А для сравнения, мы покажем, как это делают в разных городах мира.

Так борются с четырехметровой стеной из снега японцы. Интересно, что бы было в Украине, если для нас 20 сантиметров снега - это уже коллапс.

Видео: YouTube/Техно

Вот так чистят снег в небольшом немецком городе Ольбернхау, где проживает всего чуть больше 9 000 человек.

Видео: YouTube/Skill Keks

В небольшой коммуне Гондисвиль в Швейцарии, где проживает всего около 800 человек, серьезно относятся к уборке снега.

Видео с YouTube/Stephan Mäder

Так уборка снега происходит в канадском Монреале.

Кстати, столичных водителей просят на период снегопада воспользоваться общественным транспортом, чтобы не создавать пробок и позволить снегоуборочной технике беспрепятственно курсировать по городу. Хотя никто не слушает советов, в результате мы имеем транспортный коллапс и повсеместные ДТП.

Ну, а вот так происходит уборка снега в Киеве...

На следующем видео журналисты решили сделать сюжет об уборке снега в Киеве и рассказывают о 400 единицах техники - но поймать в кадр им удалось лишь одинокий трактор.

Уборка снега в Киеве (видео: YouTube/Rabinovich TV)

А вот так скандальная политик и телеведущая Ксения Собчак, которая недавно гостила в Киеве, отреагировала на состояние киевских тротуаров.

Видео: YouTube/Валерия Куценко

Так проходит очистка трассы Киев-Харьков-Довжанский. Снег просто сгребают на обочину, где он потом превращается в кашу и растекается по дороге, с которой его убрали. Тогда как в развитых странах снег все же вывозят.

Видео: YouTube/САД Харків

Впрочем, не все так плохо. В последнее время в Киеве процесс снегоуборки начал налаживаться. Хотя до Европы в этом плане нам еще далековато.

Судя по видео, размещенному ниже, киевские власти "под запись" собрали все те 400 единиц снегоуборочной техники.

Уборка снега в Киеве (видео: YouTube/Київська міська державна адміністрація)

Кстати, недавно мы опубликовали потрясающую фотоподборку украинских городов, утопающих в снежном плену.

Ранее мы попытались выяснить почему киевские коммунальщики так небрежно относятся к очистке тротуаров - оказалось, что загвоздка в грубой бюрократической ошибке.

Напомним, в среду, 23 января, почтовые операторы "Укрпочта" и "Новая почта" предупредили о возможных задержках пересылок из-за снегопадов.

Видео: РБК-Украина