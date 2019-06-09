Наркоманы "отжали" у копа наушники: сеть бурно обсуждает инцидент

В Киеве неизвестные отобрали у полицейского наушники (иллюстративное фото: РБК-Украина)

Предварительно, нападавшие были наркозависимыми

В Киеве двое неизвестных отобрали у сотрудника полиции наушники. Предположительно, нападающие были наркозависимыми. Об инциденте сообщается в сообществе "Киев Оперативный" в Facebook.

В сообщении говорится, что на линию 102 поступил звонок, что неизвестные напали на полицейского.

"На линию 102 поступил вызов, что по улице Монтажников, 1, двое неизвестных, предыдущее - наркозависимые, 30-35 лет, напали на сотрудника полиции и отобрали у него наушники", - написали в сообщении.

К публикации прикрепили приметы нападавших:

1. В черный кепке, белой футболке, синих шортах.

2. Золотистая футболка, желтые шорты.

После случившегося, нападавшие убежали в сторону улицы Кировоградской. Если у вас есть информация о возможном местонахождении преступников, сообщите по номеру 102.

В комментариях под публикацией сообщества киевляне стали шутить по поводу инцидента:

Наркоман отжал у копа наушники. У меня все.

Даже стыдно читать!!!

Наушники? Наркоман у полицейского? Не знаю, плакать или смеяться…

Нефиг лицом торговать было.

Полицейский позвонил на 102 и сказал, что его обокрали.

Вот, кого надо брать в полицию. Браво!

Граждане, помогите, полицию обижают! ...это не по детям стрелять, да.

Это анекдот?

Вы сделали мой день)))

Ржу в голос!

В Киеве неизвестные отобрали у полицейского наушники (фото: facebook.com/KyivOperativ)

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