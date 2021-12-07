Неизвестный разместил в Киеве баннеры с просьбой "вернуть деньги"

Винницкий предприниматель Игорь Мизрах стал известен после скандала 2019 года, когда его задержали на улице Банковой в Киеве в последние дни августа за "торговлю" должностям в госорганах.

Задержанный также известен как автор и исполнитель песен в стиле шансон, а также выступал в качестве политического эксперта на телевизионных новостных каналах, которые ранее принадлежали Виктору Медведчуку.

Вторым героем карикатуры стал Михаил Кириевский - донецкий "коллега" и партнёр Мизраха по бизнесу.

На данный момент заказчик серии баннеров неизвестен.