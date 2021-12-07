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Невідомий розмістив у Києві банери з проханням "повернути гроші"

Автор: Ілона Свиридова

У місті Київ з'явилася серія банерів і бігбордів з карикатурою і текстом "Ігор Аркадійович і Михайло Сергійович, поверніть гроші". Героями карикатури стали Ігор Мізрах і Михайло Кириєвський.

Про це повідомляє Styler.

Вінницький підприємець Ігор Мізрах став відомий після скандалу 2019 року, коли його затримали на вулиці Банковій у Києві в останні дні серпня за "торгівлю" посадам у держорганах.

Затриманий також відомий як автор і виконавець пісень у стилі шансон, а також виступав в якості політичного експерта на телевізійних новинних каналах, які раніше належали Віктору Медведчуку.

Другим героєм карикатури став Михайло Кириєвський - донецький "колега" і партнер Мізраха по бізнесу.

На цей час замовник серії банерів невідомий.

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Київ