Незамужняя "волчица" чуть не сорвала концерт Винника в Одессе

Концерт Винника в Одессе оказался под угрозой срыва

Концерт Олега Винника в Одессе чуть не сорвала пьяная фанатка. Женщина "под мухой" лезла на сцену к популярному певцу и материлась. Произошло это еще несколько месяцев назад, и только сейчас стала известна дальнейшая судьба жительницы Южной Пальмиры.

Как пишет "Область.Онлайн", Олег Винник, который не так давно подарил украинкам новую версию своего хита, развлекал одесситов и гостей города в новогоднюю ночь на Думской площади.

Во время выступления одна из его поклонниц пыталась пробраться на сцену, при этом громко материлась и кричала. Правоохранители тогда задержали не сумевшую сдержать себя "волчицу" и доставила в отделение полиции.

Олег Винник (фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official)

Позже было установлено, что женщина - незамужняя, имеет троих детей, а в тот вечер изрядно выпила. Она, конечно же, признала свою вину и была оштрафована на 435 грн.

Ранее мы писали о том, что леди в красном Катя Осадчая и Олег Винник вместе встретили весну.

Кстати, зимой Винник решил порадовать своих поклонниц новым фото. Снимок получился впечатляющим - певец позировал на фоне снежных сугробов в красной футболке, вставив на показ свои бицепсы.