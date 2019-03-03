Предложили заплатить 600 тысяч: Олег Винник хотел представить Украину на Евровидении

Фото: Олег Винник (facebook.comOlegg.Vynnyk.official)

Артист рассказал малоизвестные факты о популярном конкурсе

Участие в Евровидении-2019, от которого Украина со скандалом отказалась, обошлось бы артисту в 150 тысяч долларов. Об этом рассказал популярный украинский исполнитель Олег Винник в программе "Светская жизнь". Певец добавил, что сейчас он может себе позволить такие траты, но в 2011 году ситуация была иной.

Звезда признался, что мечтал представлять нашу страну на международном конкурсе Евровидение-2011, который проходил в Германии. Но в то время цена вопроса была 600 тысяч "или долларов, то евро".

Винник назвал эти деньги космической суммой.

Артист рассказал, что специально написал песню для конкурса на украинском и немецком языках и поинтересовался, что требуется для участия.

Когда ему озвучили сумму, он от идеи отказался.

После этого Олег спросил у знакомого музыканта из Норвегии, который принимал участие в Евровидении около 20 лет назад, сколько он потратил.

Фото: Олег Винник (скриншот)

"Тот ответил: Для меня это было так дорого. Я купил костюм за 450 долларов", - вспомнил "вожак волчиц".

Винник добавил, что сегодня есть один плюс, что артист должен заплатить "примерно где-то 150 тыся долларов".

"На сегодняшний день я могу себе это позволить и поехать за 150 тысяч долларов выступить как лицо Украины", - отметил он.

Видео: 1plus1.ua

Как сообщалось ранее, известный артист Андрей Данилко, который был судьей Нацотбора, рассказал о том, на каких условиях он в образе Верки Сердючки представлял Украину в Финляндии в 2007 году.

Также мы писали о том, что народный депутат Олег Ляшко прокомментировал скандал на Евровидение и в шутливой форме пообещал принять участие в певческом конкурсе, а также сам исполнил украинские песни.

Кстати, вице-премьер Вячеслав Кириленко заявил о том, что Украине не стоило отказываться от участия в Евровидении 2019.