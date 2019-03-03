Украина может передумать насчет Евровидения

Украине следует принять участие в Евровидении 2019. Так считает Кириленко
Украине не стоило отказываться от участия в Евровидении 2019. А НОТУ еще может изменить решение. Об этом заявил вице-премьер Вячеслав Кириленко.
Политик считает, что решение Национальной общественной телекомпании Украины относительно неучастия в песенном конкурсе "было, конечно, преждевременным".
"Преждевременное. Потому что еще время было и есть, чтобы принять решение относительно другого конкурсанта, по другому способу отбора или как угодно... И возможности для этого есть статутные и законные", - отметил Кириленко.
При этом он добавил, что это решение - лишь в компетенции "Суспильного".
"То есть, общественный вещатель может сам определять", - резюмировал министр.
Видео: YouTube/Телеканал Прямий
Тем временем в СМИ появилась информация о том, что Украина может отказаться и от Евровидения 2020.
Напомним, недавно Андрей Данилко, который был судьей Нацотбора, рассказал о том, на каких условиях он в образе Верки Сердючки представлял Украину в Финляндии в 2007 году.
Кстати, популярная певица Оля Полякова намекнула, что хочет на Евровидение.