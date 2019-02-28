Украина может отказаться и от Евровидения 2020: названа причина

Фото: коллаж РБК-Украина

Глава правления НОТУ высказался относительно конкурса в следующем году

Отказавшись от участия в Евровидении 2019, Украина может принять аналогичное решение и в следующем году. Хотя организаторы песенного конкурса высказывали надежду на участие нашей страны на Евровидении 2020, глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания назвал единственную возможную причину отказа и от него.

Так, представители НОТУ в четверг, 28 февраля, ответили на вопросы журналистов по поводу резонансного решения относительно конкурса. Видео опубликовано на Facebook-странице издания "Вести".

Аласания заявил, что в случае победы представителя РФ в Израиле на Евровидение-2019, Украина не будет участвовать в конкурсе в следующем году.

Напомним, что согласно правилам, конкурс проводится в той стране, от которой выступает победитель Евровидения.

Также Аласания заверил, что НОТУ будет транслировать Евровидение в мае и никого из эфира "вырезать" не собирается. В частности, российского певца Сергея Лазарева.

Видео: facebook.com/GazetaVesti

Как сообщалось ранее, известному артисту Андрею Данилко разрешили ехать на Евровидение-2019 в образе Верки Сердючки.

Напомним, группа Brunettes Shoot Blondes, которая вышла в финал нацотбора на Евровидение 2019, вслед за MARUV, Freedom-jazz и KAZKA отказалась от поездки в Тель-Авив в мае этого года.

Также мы писали о том, что победительница Нацотбора на Евровидение MARUV (Анна Корсун) обратилась к своим поклонникам и попросила сбавить обороты.