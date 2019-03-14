Одурачила мошенника: в Сумах пенсионерка позлорадствовала над аферистом

Мошенничество с банковскими картами - пенсионерка из Сум надула афериста (коллаж РБК-Украина)

Мошенник хотел украсть пенсию с банковской карты пожилой женщины

Мошенничество с банковской картой пытались провернуть в отношении 69-летней жительницы Сум. На телефон женщины пришло сообщение, что ее карта заблокирована. Когда она перезвонила по указанному номеру, поняла, что имеет дело с аферистами, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

"Работник банка" напугал женщину, что кто-то якобы пытался похитить деньги женщины, поэтому банк заблокировал счет пенсионерки. А чтобы его разблокировать, она должна назвать все "заветные цифры".

Пенсионерка слышала от родственников о подобных аферах, поэтому решила проучить афериста, который решил подзаработать на наивности женщины. Накануне она сняла все деньги с карты, поэтому спокойно сообщила мошеннику все данные, зная, что карту все равно необходимо скоро менять.

За несколько минут любитель легкой наживы перезвонил женщине и спросил, сколько денег хранится на ее счете. На что пенсионерка открыто рассмеялась и ответила: "Именно столько, сколько ты зарабатываешь честным путем, и будешь получать в старости". После чего женщина заблокировала карточку, чтобы ею не могли воспользоваться аферисты.

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