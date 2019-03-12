Остапу Бендеру бы понравилось: новая афера для клиентов ПриватБанка

Мошенники придумали новую аферу для клиентов ПриватБанка (коллаж РБК-Украина)

ПриватБанк просит обращаться на горячую линию, если вам приходят подозрительные сообщения

Для клиентов ПриватБанка мошенники разработали новую аферу. В этот раз клиентам предлагают вознаграждение в 8000 тысяч гривен. Об этом сообщила глава пресс-службы банка Инна Музычук на своей странице в Facebook.

Аферисты от имени банка рассылают сообщения с предложением о выигрыше. Для того, чтобы получить кругленькую сумму достаточно принять участие в простом опросе. В ПриватБанке утверждают, что компания не имеет никакого отношения к этому.

Если же у клиентов возникают какие-либо подозрения по поводу подобных конкурсов и акций, в банке просять звонить на горячую линию.

Мошенники придумали новую аферу для клиентов ПриватБанка (скрин: facebook.com/InnaMuzychuk)

В сети иронизируют над подобным "новшеством", говоря, что это "реально работает" и кое-кто уже получил вознаграждение "потягивает коктейль на Мальдивах".

"Все реально работает, я проверял", - шутит Oleksii Krasnoshchokov.

"Пишу коммент, попивая коктейль на пляжах Мальдивского архипелага", - пишет Vit Onopriienko.

"Куда отсылать пин?" - интересуется Юрий Чевордов.

"А что там за вопросы? Номер карты, exp date, CVV2? Как обычно?" - комментирует Sergiy Fakas.

Как сообщалось, ранее ПриватБанк сообщил об открытии онлайн-продажи билетов на рейсы одного из самых крупных автобусных перевозчиков - компании "Гюнсел" в мобильном банке Privat24.

Также мы писали о том, что ПриватБанк закрывает популярный сервис и это привело к волне возмущения у украинцев.