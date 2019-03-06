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ПриватБанк сделал заявление о Приват24: что изменилось

STYLERЖизнь    06.03.2019 - 19:27
ПриватБанк сделал заявление о Приват24: что изменилось
ПриватБанк (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

В ПриватБанке рассказали о нововведении, которое теперь будет доступно для всех украинцев

ПриватБанк сообщил своим клиентам о том, что открывается онлайн-продажа билетов на рейсы одного из самых крупных автобусных перевозчиков – компании "Гюнсел". Билеты будут доступны круглосуточно и по всем направлениями компании в Украине, а также за границу. Купить будет очень просто – в мобильном банке Privat24.

Для того, чтобы выбрать нужный билет, достаточно зайти в раздел "Транспорт" в мобильном банке Privat24. Сервис дает возможность выбрать подходящий маршрут, дату и время поездки, а также подобрать компанию-перевозчика. Вся эта информация отображается в меню.

Ранее были доступны билеты на перевозки таких компаний, как "Автолюкс", "Одри", "ЕвроКлуб", Ecolines и других. Теперь к ним присоединилась компания "Гюнсел".

Кроме мобильного банка, автобусные билеты можно купить в веб-версии Приват24 любом терминале самообслуживания, отделении ПриватБанка, на сайте и даже по телефону - для этого ПриватБанк создал специальный сервис продажи.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что украинцам приготовили сюрприз с платежными картами.

А также рассказывали о том, что ПриватБанк закрывает популярный сервис и это привело к волне возмущения у украинцев.

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