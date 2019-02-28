ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ПриватБанк дал ответ на волнующий многих вопрос

STYLERЖизнь    28.02.2019 - 09:07
ПриватБанк дал ответ на волнующий многих вопрос
ПриватБанк (фото: РБК-Украина)

ПриватБанк рассказал об изменении кредитного лимита

ПриватБанк, который закрывает популярный сервис iPay, рассказал о кредитных лимитах. Именно этот вопрос в последние время волновал многих украинцев, о чем они писали в социальных сетях.

В частности, жители нашей страны жалуются на то, что ПриватБанк "урезал лимит".

"Я даже не против, чтобы вы убрали кредитный лимит полностью, просто неприятно, когда без предупреждения банк совершает такие действия и не учитывает тот факт, что за столько лет сотрудничества с вашим банком ни одного дня не было просрочки, всегда я выполнял свои обязательства. Вместо того, чтобы увеличить лимит клиентам, которые выполняют свои обязательства полностью, вы еще режете лимит", - пожаловался недавно один из клиентов финансового учреждения сказал, что ему "просто жаль", что так происходит.

В ПриватБанке обратили внимание украинцев на то, что размер кредитного лимита устанавливается индивидуально для каждого клиента. Более того, при предоставлении или изменении лимита принимаются во внимание "сотни факторов". Среди них, например, наличие справки о доходах, загранпаспорта, депозитов, текущих счетов, платежей, других продуктов банка, а также кредитная история в ПриватБанке и многое другое.

ПриватБанк дал ответ на волнующий многих вопрос

ПриватБанк (фото: РБК-Украина) 

В ПриватБанке отметили, что они принимают решение о размере кредитного лимита или же о его предоставлении на основании некой математической модели. А та в свою очередь строится на "сотнях и даже тысячах показателей".

В результате пересчетов этой модели банк и вынужден пересматривать свои решения о размере кредитного лимита.

Тем временем украинцы возмущены закрытием популярного сервиса от ПриватБанка.

ПриватБанк внезапно закрывает популярный сервис: названа причина 2500 долларов на резинку: ПриватБанк рассмешил украинцев
Новости Украины ПриватБанк
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь