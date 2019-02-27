ПриватБанк закрывает популярный сервис: украинцы возмущаются

ПриватБанк решил остановить работу iPay с 28 июня
ПриватБанк закрывает популярный сервис iPay. Эта услуга, как известно, позволяла представителям малого и среднего бизнеса принимать бесконтактные платежи по банковским картам с помощью смартфонов.
Но как оказалось, iPay на сегодняшний день почти никому не нужен. К тому же ПриватБанк предлагает пользователям альтернативный сервис - miniPOS. Одним словом, iPay будет недоступен украинцам уже с 28 июня этого года.
Тем временем, украинцы по-разному реагируют на такую инициативу ПриватБанка.
"Никогда не пользовалась такими приложениями. Мне проще карта или наличка. Надежнее", - отметила предпринимательница Алина.
Возможно, предполагают украинцы, низкий спрос на сервис связан с тем, что не у всех в телефоне есть функция, которая позволяла превратить гаджет в POS-терминал.
"Зачем они вообще придумали это бесплатное приложение? Ведь за аренду терминала нужно было платить ежемесячно", - говорит Влад Дульский.
"Возможно, действительно iPay устарел и новая система беде не хуже... Или все же зрада и малый бизнес прессуют?" - предположила одна пользовательница сети.
ПриватБанк закрывает iPay
Некую "зраду" увидел и Александр Бабушкин.
"Значит, кому-то нужно зарабатывать на изготовлении и продаже miniPOS. С одной стороны - для фискалов и закона это верное решение, так как при этом выдается чек, но кто не захочет покупать эту приставку (я так понимаю), тот откроет счета в банке Димы Дубилета", - написал он.
"Таким образом, можно получить финансирование и намыть кучу бабок. Молодцы", - поддержал Александра Богдан Сергиенко.
"Закрываем готовый продукт и создаем аналогичный, потому что первый является убыточным, а аналогичный станет успешным? Вот что значит государственное управление - можно кучу бабла отмыть", - считает Николай Щербак.
А вот Виталий Каличак сожалеет о решении ПриватБанка.
"Жаль. Очень удобный сервис, который будет только расти, закрывают... Не понимаю логики", - отметил мужчина.
Ранее мы писали о том, что ПриватБанк подготовил интересный сюрприз для украинцев.