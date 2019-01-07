"С такими патриархами и антихриста не надо": Кирилл рассмешил сеть апокалипсисом из-за гаджетов

Видео: YouTube / Россия 24

Патриарх РПЦ Кирилл (Гундяев) снова раскритиковал интернет и заявил о том, что всемирная сеть может приблизить апокалипсис. По мнению священнослужителя, единый контроль над электронными устройствами (гаджетами) является предвестием пришествия антихриста. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Россия 1", опубликованном в видеохостинге YouTube 7 января.

Нужно сказать, что озвученные Кириллом тезисы встретили неоднозначную реакцию пользователей соцсети.

"На человека оказывает сильное влияние два основополагающих обстоятельства или два целепологания. Одно - это удобство, и второе - это удовольствие. Удобство и удовольствие достаточно мощно канализируют наши мысли и наш образ действий. И в этом смысле те же самые гаждеты - это удобно, и это открывает путь к удовольствиям. И в этом смысле гаджет очень привлекателен", - рассказал патриарх.

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Кирилл отметил, что многие не знают или не придают особого значения, но всякий раз, когда человек пользуется гаджетом, "кто-то может точно знать, где вы находитесь, чем вы интересуетесь, чего вы опасаетесь".

В этом контексте, по словам патриарха, "всемирная сеть гаджетов" сегодня дает возможность осуществлять "вселенский контроль над человеческим родом".

"А завтра может появиться и методология и технические средства, которые обеспечат не просто доступ к этой информации, а и использование этой информации... Так вот, контроль из одной точки - это предвестие пришествия антихриста", - подчеркнул он.

Далее Кирилл уточнил, под кем РПЦ подразумевает библейского антихриста.

"Если бы говорить о христианском взгляде, антихрист это та личность, которая будет во главе всемирной паутины, контролирующей весь человеческий род. Значит, сама по себе структура представляет опасность. Не должно быть единого центра, по крайней мере в обозримом будущем, если мы сами не хотим приблизить апокалипсис", - рассказал патриарх и резюмировал, что гаджет - это "хорошо с точки зрения удобства и удовольствия", но с точки зрения контроля над человеческой личностью - это "опасное дело".

Также Кирилл указал на то, что церковь должна об этом говорить, не взирая на "ярко выраженный гнев" со стороны людей.

"Нас будут обвинять, что мы против прогресса, что мы ретрогляды, а на самом деле речь идет не о научно-техническом прогрессе, а о прогрессивном развитии системы, направленной на контроль над человеческой личностью в глобальном масштабе", - добавил он.

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Пользователи сети бурно отреагировали на подобное заявление патриарха РПЦ Кирилла:

"Рождество. Все радуются приходу Спасителя. А наш Патриарх Кирилл - сообщил о пришествии Антихриста (в связи с распространением гаджетов). Как-то это неуместно в Светлый-то праздник. Хотя, ясно одно: мы, в России, в последние времена живем, товарищи! Покайтесь! Конец близок";

"Это еще ладно. Вот когда он ляпнул, что не допустит второго пришествия Христа - вот это было что то! Как на сатанистской мессе. Все люди боятся пришествия антихриста, а этот - Христа боится..."

"Пусть яхты, самолеты и мерсы продаст, а потом пиз*ит";

"Его майбах и ролекс с антихристом не связаны?";

"О-о-о, да-а-а! Я давно об этом говорю... Сведение всех баз в одну, типа "ГосУслуги" это признаки апокалипсиса. Все сделано к пришествию антихриста";

"Так они нам радио отключали, говорили что антихрист!.. А кто тебе Кирилл сказал, что ты можешь руководить и контролировать наши мысли? Поступки? Ты кто?"

"Главное, и не стесняется товарищ Гундяев дурачить паству абсолютно пещерными глупостями";

"Вангую появление православного VPN с защитой от прихода антихриста";

"Иметь такие доходы это не происки антихриста? Наверно интернетом РПЦ пользуется в полную силу. Сайты и всякие рекламные методы. Ему проще надеяться на необразованных подданных";

"С такими патриархами и антихриста не надо";

"Как же точно патриарх Кирилл описывает президента Путина в роли антихриста, с его желанием все контролировать и править миром"...

"Патриарх Кирилл призвал россиян не становиться рабами гаджетов. Правильно: если уж и быть рабом - то только рабом бронированных майбахов, яхт, часов Бреге и сотен килограмм золота";

Напомним, недавно патриарх Кирилл заявил о том, что опасается "кровавых конфликтов" из-за переименования Украинской православной церкви.

Также мы писали о том, что глава РПЦ патриарх Кирилл "наехал" на предстоятеля Константинопольской православной церкви патриарха Варфоломея.

Как сообщалось ранее, недавно на просторах интернета было замечено фото с баллончиком освежителя воздуха с интригующим названием "православный" и, как гласит надпись на нем, с ароматом ладана.