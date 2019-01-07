"З такими патріархами і антихриста не треба": Кирило розсмішив мережу апокаліпсисом через гаджети

Відео: YouTube / Росія 24

Патріарх РПЦ Кирило (Гундяєв) знову розкритикував інтернет і заявив про те, що всесвітня мережа може наблизити апокаліпсис. На думку священнослужителя, єдиний контроль над електронними пристроями (гаджетами) є передвістям пришестя антихриста. Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу "Росія 1", опублікованому в відеохостингу YouTube 7 січня.

Треба сказати, що озвучені Кирилом тези зустріли неоднозначну реакцію користувачів соцмережі.

"На людину чинить сильний вплив дві основні обставини або два цілеположення. Одна - це зручність, і друга - це задоволення. Зручність і задоволення досить потужно каналізують наші думки і наш образ дій. І в цьому сенсі ті ж самі гаждети - це зручно, і це відкриває шлях до задоволень. І в цьому сенсі гаджет дуже привабливий", - розповів патріарх.

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Кирил зазначив, що багато хто не знають або не надають особливого значення, але всякий раз, коли людина користується гаджетом, "хтось може точно знати, де ви знаходитесь, чим ви цікавитеся, чого ви побоюєтеся".

У цьому контексті, за словами патріарха, "всесвітня мережа гаджетів" сьогодні дає можливість здійснювати "вселенський контроль над людським родом".

"А завтра може з'явитися і методологія і технічні засоби, які забезпечать не просто доступ до цієї інформації, а й використання цієї інформації.. Так от, контроль з однієї точки - це передвістя пришестя антихриста", - підкреслив він.

Далі Кирило уточнив, під ким РПЦ передбачає біблійного антихриста.

"Якщо говорити про християнський погляд, антихрист це та особистість, яка буде на чолі всесвітньої павутини, яка контролює весь людський рід. Отже, сама по собі структура являє небезпеку. Не повинно бути єдиного центру, принаймні в осяжному майбутньому, якщо ми самі не хочемо наблизити апокаліпсис", - розповів патріарх і резюмував, що гаджет - це "добре з точки зору зручності і задоволення", але з точки зору контролю над людською особистістю - це небезпечна справа".

Також Кирило вказав на те, що церква повинна про це говорити, не дивлячись на "яскраво виражений гнів" з боку людей.

"Нас будуть звинувачувати, що ми проти прогресу, що ми ретрогляди, а насправді мова йде не про науково-технічний прогрес, а про прогресивний розвиток системи, спрямованої на контроль над людською особистістю в глобальному масштабі", - додав він.

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Користувачі мережі бурхливо відреагували на подібну заяву патріарха РПЦ Кирила:

"Різдво. Всі радіють приходу Спасителя. А наш Патріарх Кирил повідомив про пришестя Антихриста (у зв'язку з поширенням гаджетів). Якось це недоречно в Світлий празник. Хоча, зрозуміло одне: ми, в Росії, в останні часи живемо, товариші! Покайтеся! Кінець близький";

"Це ще добре. Ось коли він ляпнув, що не допустить другого пришестя Христа - ось це було щось! Як на сатанистской месі. Всі люди бояться пришестя антихриста, а цей - Христа боїться..."

"Хай яхти, літаки і мерси продасть, а потім пиз*ть";

"Його майбах і ролекс з антихристом не пов'язані?";

"О-О-О, да-а-а! Я давно про це говорю... Зведення всіх баз в одну, типу "Держпослуги" це ознаки апокаліпсису. Все зроблено до пришестя антихриста";

"Так вони нам радіо відключали, говорили що антихрист!.. А хто тобі Кирило сказав, що ти можеш керувати і контролювати наші думки? Вчинки? Ти хто?"

"Головне, і не соромиться товариш Гундяєв дурити паству абсолютно печерними дурницями";

"Вангую поява православного VPN із захистом від приходу антихриста";

"Мати такі доходи, це не підступи антихриста? Напевно інтернетом РПЦ користується в повну силу. Сайти і всякі рекламні методи. Йому простіше сподіватися на неосвічених підданих";

"Иметь такие доходы это не происки антихриста? Наверно интернетом РПЦ пользуется в полную силу. Сайты и всякие рекламные методы. Ему проще надеяться на необразованных подданных";

"З такими патріархами і антихриста не треба";

"Як же точно патріарх Кирило описує президента Путіна в ролі антихриста, з його бажанням все контролювати і правити світом"...

"Патріарх Кирило закликав росіян не ставати рабами гаджетів. Правильно: якщо вже й бути рабом - то лише рабом броньованих майбахів, яхт, годинників Бреге і сотень кілограм золота";

Нагадаємо, нещодавно патріарх Кирило заявив про те, що побоюється "кривавих конфліктів" з-за перейменування Української православної церкви.

Також ми писали про те, що глава РПЦ патріарх Кирило "наехал" на предстоятеля Константинопольської православної церкви патріарха Варфоломія.

Як повідомлялося раніше, нещодавно на просторах інтернету було помічено фото з балончиком освіжувача повітря з інтригуючою назвою "православний" і, як свідчить напис на ньому, з ароматом ладану.