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Почему Кадыров постоянно говорит "дон". Нет, это не про титул дон и даже не про реку Дон

Рамзана Кадырова теперь все знают как дон-дона (фото: Getty Images)
Автор: Styler

Глава Чечни и любитель женских ботинок от Prada Рамзан Кадыров в своей речи постоянно говорит дон. И сегодня в кругу украинских военных и пользователей сети со всего мира этого члена "Единой России" называют не иначе как дон-доном.

Но почему вообще Кадыров использует в речи это слово? Мы сейчас вам объясним в материале ниже.

Что означает "дон" в обращениях Кадырова

Может быть, Кадыров, говоря "дон", цитирует песню Don Don Don некогда популярного российского певца Шуры?

Или это отсылка к "эрон-дон-дон" из культовой игры Need for Speed?

Или "дон" - это обращение к какому-то дворянину из Европы или крестному отцу итальянской мафии?

На самом деле, все намного прозаичней. Кадыров использует "дон" для связки слов. Это у него, грубо говоря, слово-паразит.

Поэтому каких-то скрытых смыслов в кадыровском "дон" искать не стоит.

Сам ставленник Кремля в Чечни объяснил в одном из интервью, что "дон" - это сокращение от "дуй хьунан".

Дословно выражение "дуй хьунан" переводится как "есть тебе". Аналог русского "ну" или "короче".

Напомним, что недавно Рамзан хвастался в своих соцсетях, что якобы находится в Украине со своими кадыровцами. Однако не предоставил никаких доказательств. А позже в СБУ подтвердили, что заявления чеченского политика - всего лишь полет его фантазий.

Вместе с тем, военные ВСУ и бойцы теробороны записывают сотни видеообращений к Кадырову.

Они зовут его "в гости", чтобы, например, побрить или "бутилизировать".

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Недавно даже сам Степан Бандера "обратился" к дон-дону.

Однако наши "киборги" сомневаются, что Кадырову хватит смелости приехать в Украину.

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Вооруженные силы УкраиныКадыров