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Чому Кадиров постійно говорить "дон". Ні, це не про титул дон і навіть не про річку Дон

Рамзана Кадирова тепер всі знають як дон-дона (фото: Getty Images)
Автор: Styler

Глава Чечні і любитель жіночих черевиків від Prada Рамзан Кадиров у своїй промові постійно говорить дон. І сьогодні в колі українських військових і користувачів мережі з усього світу цього члена "Єдиної Росії" називають не інакше як дон-доном.

Але чому взагалі Кадиров використовує в розмові це слово? Ми зараз вам пояснимо в матеріалі нижче.

Що означає "дон" у зверненнях Кадирова

Можливо, Кадиров, кажучи "дон", цитує пісню Don Don Don колись популярного російського співака Шури?

Або це відсилання до "ерон-дон-дон" з культової гри Need for Speed?

Чи "дон" - це звернення до якогось дворянина з Європи або хрещеного батька італійської мафії?

Насправді, все набагато прозаїчніше. Кадиров використовує "дон" для зв'язки слів. Це у нього, грубо кажучи, слово-паразит.

Тому якихось прихованих смислів у кадирівському "дон" шукати не варто.

Сам ставленик Кремля в Чечні пояснив в одному з інтерв'ю, що" дон "- це скорочення від "дуй хьунан".

Дослівно вираз "дуй хьунан" перекладається як "є тобі". Аналог українського "ну" або "коротше".

Нагадаємо, що нещодавно Рамзан хвалився у своїх соцмережах, що нібито перебуває в Україні зі своїми кадирівцями. Однак не надав жодних доказів. А пізніше в СБУ підтвердили, що заяви чеченського політика - всього лише політ його фантазій.

Разом з тим, військові ЗСУ та бійці тероборони записують сотні відеозвернень до Кадирова.

Вони звуть його" в гості", щоб, наприклад, поголити або "бутилізувати".

Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

Нещодавно навіть сам Степан Бандера "звернувся" до дон-дона.

Однак наші "кіборги" сумніваються, що Кадирову вистачить сміливості приїхати в Україну.

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Збройні сили УкраїниКадиров