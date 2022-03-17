Чому Кадиров постійно говорить "дон". Ні, це не про титул дон і навіть не про річку Дон

Що означає "дон" у зверненнях Кадирова

Можливо, Кадиров, кажучи "дон", цитує пісню Don Don Don колись популярного російського співака Шури?

Або це відсилання до "ерон-дон-дон" з культової гри Need for Speed?

Чи "дон" - це звернення до якогось дворянина з Європи або хрещеного батька італійської мафії?

Насправді, все набагато прозаїчніше. Кадиров використовує "дон" для зв'язки слів. Це у нього, грубо кажучи, слово-паразит.

Тому якихось прихованих смислів у кадирівському "дон" шукати не варто.

Сам ставленик Кремля в Чечні пояснив в одному з інтерв'ю, що" дон "- це скорочення від "дуй хьунан".

Дослівно вираз "дуй хьунан" перекладається як "є тобі". Аналог українського "ну" або "коротше".

Нагадаємо, що нещодавно Рамзан хвалився у своїх соцмережах, що нібито перебуває в Україні зі своїми кадирівцями. Однак не надав жодних доказів. А пізніше в СБУ підтвердили, що заяви чеченського політика - всього лише політ його фантазій.

Разом з тим, військові ЗСУ та бійці тероборони записують сотні відеозвернень до Кадирова.

Вони звуть його" в гості", щоб, наприклад, поголити або "бутилізувати".

Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

Нещодавно навіть сам Степан Бандера "звернувся" до дон-дона.

Однак наші "кіборги" сумніваються, що Кадирову вистачить сміливості приїхати в Україну.