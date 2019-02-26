Порошенко станцевал самбу и повеселил студентов (видео)

Порошенко описал анекдотом процесс евроинтеграции Украины

Петр Порошенко, выступая перед студентами в Переяслав-Хмельницком Киевской области, изрядно повеселил присутствующих в зале анекдотом о Кубе. Более того, рассказывая шутку, президент Украины показал несколько танцевальных движений.

Суть анекдота в том, что на Острове Свободы все танцуют самбу, вместо того чтобы работать. А когда украинская делегация прилетела на Кубу, то предложила руководству этой страны что-то менять.

"Давайте мы соберем митинг под лозунгом "Давайте работать! Самбе - нет!". Собрали митинг, выступает Фидель. Говорит: "Давайте работать! Самбе - нет!". И площадь: "Давайте работать! Самбе - нет! Давайте работать! Самбе - нет!" - при этих словах Порошенко начал двигаться в ритме танца.

После анекдота президент подметил, что примерно так в Украине сегодня "делается евроинтеграция".

Видео: YouTube/ТСН

Пользователей социальных сетей также повеселил танец президента. Некоторые в шутку интересуются, сможет ли Петр Алексеевич сплясать какой-либо другой танец, например, ламбаду.

Ранее Петр Порошенко осадил провокатора во время выступления во Львовской области.