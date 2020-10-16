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Появилась новая серия "Ликвидации" от Червоненко: в ней Труханов говорит о дебатах

Одесса, Пятница 16 октября 2020 13:40
Появилась новая серия "Ликвидации" от Червоненко: в ней Труханов говорит о дебатах
Евгений Червоненко выпустил очередной ролик (коллаж Styler)
Автор: Styler

В видеоролике обсуждаются дебаты между Червоненко и Трухановым

Евгений Червоненко выпустил очередной ролик, стилизированном под сериал "Ликвидация", в котором Геннадий Труханов ответил на его приглашение провести дебаты на стадионе.

Видео опубликовал актер и телеведщий Василий Голованов.

В ролике два героя сериала "Ликвидация", похожих на Геннадия Труханова и одного из его приближенных, обсуждают кандидата в мэры Одессы от партии "Наш край" Евгения Червоненко.

"- Червонец беснуется, схематоз наш прикрыть хочет.

- Как так закрыть? По закону жить нагибает?

- Ага, Одессу хочет лохам вернуть.

- Правильно не лохам, а одесситам.

- Так ты же сам так их называешь когда бюджеты пилишь.

- Что? А ну язык прикуси, растявкался тут", – ведут диалог два участника.

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Опубліковано Василем Головановим Пʼятниця, 16 жовтня 2020 р.

Также в видеоролике обсуждаются дебаты между Червоненко и Трухановым, а также социологические опросы в пользу Труханова.

"- А ты Гена меня на голос не бери, я в кресле на Думской сидеть хочу, а не на зоне.

- Не боись, я капитан, Одесса под нами.

-А я так скажу, надо с Червонцем сходку устроить.

- Давай, собирай своих ребят, на "Черноморец" поедем - фарт спасать. Давай, давай, давай пошевеливай ноженками, давай, давай, давай… Алло, социологи? Дорисуйте мне 10 процентов, а лучше 20", –- говорят персонажи ролика.

Как сообщалось ранее, кандидат в мэры Одессы от партии "Наш край" Евгений Червоненко вызвал Геннадия Труханова на дебаты, которые должны пройти на стадионе “Черноморец" 18 октября.

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Новости Украины Курьезы Евгений ЧервоненкоОдессаНаш крайГеннадий ТрухановМестные выборы

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