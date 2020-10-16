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З'явилася нова серія "Ліквідації" від Червоненко: в ній Труханов говорить про дебатах

Одеса, П'ятниця 16 жовтня 2020 13:40
З'явилася нова серія "Ліквідації" від Червоненко: в ній Труханов говорить про дебатах
Євген Червоненко випустив черговий ролик (коллаж Styler)
Автор: Styler

У відеоролику обговорюються дебати між Червоненко і Трухановим

Євген Червоненко випустив черговий ролик, стилізований під серіал "Ліквідація", в якому Геннадій Труханов відповів на його запрошення провести дебати на стадіоні.

Відео опублікував актор та телеведучий Василь Голованов.

У ролику два герої серіалу "Ліквідація", схожих на Геннадія Труханова та одного з його наближених, обговорюють кандидата в мери Одеси від партії "Наш край" Євгена Червоненка.

"- Червонець біснується, схематоз наш прикрити хоче.

- Як так закрити? Згідно із законом жити нагинає?

- Ага, Одесу хоче лохам повернути.

- Правильно не лохам, а одеситам.

- Так ти ж сам так їх називаєш коли бюджети пилиш.

- Що? А ну язика прикуси, розпатякався тут", - ведуть діалог двоє учасників.

Соскучились? Давид Маркович, то есть Евгений Альфредович вернулся!

Опубліковано Василем Головановим Пʼятниця, 16 жовтня 2020 р.

Також у відеоролику обговорюються дебати між Червоненко і Трухановим, а також соціологічні опитування на користь Труханова.

"- А ти, Гєно, мене на голос не бери, я в кріслі на Думській сидіти хочу, а не на зоні.

- Не бійся, я капітан, Одеса під нами.

- А я так скажу, треба з Червонцем сходку влаштувати.

- Давай, збирай своїх хлопців, на "Чорноморець" поїдемо - фарт рятувати. Давай, давай, давай ворушіть ніжками, давай, давай, давай... Алло, соціологи? Домальовуйте мені 10 відсотків, а краще 20", - кажуть персонажі ролика.

Як повідомлялося раніше, кандидат в мери Одеси від партії "Наш край" Євген Червоненко викликав Геннадія Труханова на дебати, які повинні пройти на стадіоні "Чорноморець" 18 жовтня.

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Новини України Курйози Евгений ЧервоненкоОдесаНаш крайГенадій ТрухановМісцеві вибори

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