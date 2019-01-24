Регулировщик с битой: водитель пытался навести порядок на улицах Киева (видео)

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Пользователи сети называют мужчину "героем"

На улицах Киева заметили водителя, который расхаживал с битой в руках, угрожая нарушителям, которые выезжали на встречку, создавая тем самым хаос на дорогах. Видео инцидента опубликовал ресурс "Киев Оперативный" в Facebook.

"Герой" регулировал движение на улице Привокзальная в Дарницком районе столицы.

Осторожно! Видео содержит нецензурную лексику (18+)

Видео: facebook.com/KyivOperativ

"Достали водителя своими выездами на полосу встречного движения на улице Привокзальной и он решил радикально бороться с хамством", - сказано в сообщении.

Пользователи сети поддержали "героя", оставив большое количество комментариев.

"Мужчина с битой с большой буквы мой герой! Не будь водителем ган@@ном, будь человеком - соблюдай ПДД. А полиция облажалась. Стоит и не делает не чего", - написал Виталий Протасов.

"А копы с леденцами чисто для видимости? Как можно их уважать, если они не справляются со своим обязанностями", - возмутилась Алла Грицива.

"Герой, который нужен городу! Рыцарь ордена ПДД!" - восхитилась Daria Dolgaya.

Скриншот комментариев: facebook.com/KyivOperativ

Напомним, ранее мы писали о том, что в сети разыскивают водителя, который повинен в смерти, по крайней мере, трех человек. По его вине в лесу замерзла 21-летняя студентка.

Кстати, недавно мы писали о водителе, который установил новый рекорд по уровню промилле.

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