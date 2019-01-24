Регулировщик с битой: водитель пытался навести порядок на улицах Киева (видео)

Пользователи сети называют мужчину "героем"
На улицах Киева заметили водителя, который расхаживал с битой в руках, угрожая нарушителям, которые выезжали на встречку, создавая тем самым хаос на дорогах. Видео инцидента опубликовал ресурс "Киев Оперативный" в Facebook.
"Герой" регулировал движение на улице Привокзальная в Дарницком районе столицы.
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Видео: facebook.com/KyivOperativ
"Достали водителя своими выездами на полосу встречного движения на улице Привокзальной и он решил радикально бороться с хамством", - сказано в сообщении.
Пользователи сети поддержали "героя", оставив большое количество комментариев.
"Мужчина с битой с большой буквы мой герой! Не будь водителем ган@@ном, будь человеком - соблюдай ПДД. А полиция облажалась. Стоит и не делает не чего", - написал Виталий Протасов.
"А копы с леденцами чисто для видимости? Как можно их уважать, если они не справляются со своим обязанностями", - возмутилась Алла Грицива.
"Герой, который нужен городу! Рыцарь ордена ПДД!" - восхитилась Daria Dolgaya.
Скриншот комментариев: facebook.com/KyivOperativ
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