Могут напасть: Супрун развеяла миф о ремнях безопасности

Фото: коллаж РБК-Украина

В странах ЕС должны пристегиваться все пассажиры авто

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун призвала украинцев всегда пристегиваться ремнем безопасности в автомобиле. Как говорится в публикации в среду, 23 января, на ее странице в Facebook, это является здоровым желанием защититься, а не проявлением недоверия к навыкам водителя.

Дело в том, что одним из распространенных аргументов не пристегиваться является возможность выпрыгнуть из авто в случае опасности или нападения. Супрун рассказала, что часто общается с таксистами по данному вопросу.

"К тому же, чуть ли не каждый водитель вспоминает "знакомого" или "знакомого-знакомого", который таким образом спасся. Впрочем, никто не видел и не знает такого человека лично", - написала она.

Супрун напомнила, что эффективность ремней безопасности доказана научно и вероятность аварии в разы выше, чем нападения со стороны пассажира.

Существуют нормы (действуют с 2001 года), которые официально поощряют такое поведение и позволяют не пристегиваться не только водителям такси. В населенных пунктах также это могут не делать водители с инвалидностью, водители и пассажиры скорой и полицейские. Инструкторам вождения можно вообще не использовать ремень безопасности, если за рулем ученик.

Иллюстративное фото (twitter.com KievVlast)

Супрун считает, что эти переписанные с советских ПДД нормы стоит посмотреть.

В странах Евросоюза все пассажиры автомобилей (включая пассажиров в такси) должны пользоваться ремнями безопасности, а такси должны быть ими оснащены. Но в некоторых государствах также существуют исключения относительно таксистов. Впрчем, ведущие организации в сфере безопасности движения рекомендуют вводить обязательное использование ремней для водителей такси.

"В ситуации с нашими такси возмущает следующее - бывают автомобили, в которых ремень безопасности демонтирован или спрятан под сиденье. При этом водитель считает себя правым и ссылается на правила", - написала Супрун и добавила, что это лишает пассажиров возможности пользоваться ремнем вообще, даже если они хотят.

Скрин: facebook.com/ulanasuprun

Пользователи сети живо отреагировали на пост Супрун и привели примеры о важности пристегиваться из своей жизни:

"...Я знаю, кому ремни сохранили жизнь - это я. Когда нашу машину сбросило в кювет и она сделала 1,5 обороты и приземлилась на крышу - я получила лишь несколько синяков, была крепко привязана к креслу. Все в машине - тоже";

"Дискуссии не нужны. Необходимы большие штрафы для всех, кто пренебрегает этим правилом";

"Я много раз отказывалась сесть в такси без ремней безопасности. Еду с сыном, которого обязательно пристегиваю, а таксисты отказывают, говоря, что это не обязательно. Им все равно на здоровье пассажиров";

"Два раза не повезло быть участником серьезных ДТП, 1 раз подушки стреляли, второй нет - если бы не ремни, были бы серьезные травмы головы и черт знает чего еще, ремни спасают";

"За всю историю поездок на такси я видела всего одного пристегнутого таксиста. Стандартные поводы не пристегиваться: менты за это не штрафуют, я аккуратно езжу, пристегиваться опасно, если я вылечу в кювет и машина перевернется. Желание пассажира пристегнуться сзади так же встречается с недоумением: зачем сзади пристегиваться?! У меня такое ощущение, что у этих людей до сих пор нет интернета, и они дальше баранки ничего не видели... При наличии такого количества доступной информации оставаться необразованными - это катастрофа. Я, как и все водители, повидала множество аварий. И ужасно больно видеть последствия лобового столкновения с пробитым головой лобовым стеклом на явно небольшой скорости... Все эти люди могли бы выжить"...

Скрин комментариев: facebook.com/ulanasuprun

Напомним, что в Украине могут ввести возможность сдачи экзаменов на водительские права без обязательного прохождения курсов.

Как сообщалось ранее, и.о. главы Минздрава Уляна Супрун рассказала, что в мире стремительно растет количество случаев заболеваемости раком яичек.

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Видео: РБК-Украина