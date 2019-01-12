Как стать долгожителем: рецепт известного патофизиолога

Иллюстративное фото (pix-feed.com)

Известный генетик Виктор Досенко дал ряд рекомендаций для укрепления здоровья

Генетик и патофизиолог Виктор Досенко дал простой рецепт долголетия и крепкого здоровья: нужно выходить из зоны комфорта, не отмахиваться от физической нагрузки, не переедать, и отдавать предпочтение растительной пище. Рекомендациями ученого поделилась и.о. главы Минздрава Украины Уляна Супрун на своей Facebook-странице.

Современный человек создал для себя максимально комфортные условия

Но так было не всегда.

Скришот: facebook.com/ulanasuprun

Каждое животное подвергалось воздействию высокой или низкой температуры. К этим изменениям оно приспособилось благодаря системе терморегуляции.

Если вам холодно, центр терморегуляции дает команду на создание гормонов щитовидной железы, надпочечников и гипофезу. Они влияют на тонус мышц и жировую ткань, чтобы хранить и производить тепло.

При перегревании работает противоположный механизм. Изменяется тонус мышц, уменьшается синтез гормонов.

Температурные стрессы держат нейро-гормональную систему в тонусе, а значит - нас. А если мы всегда в комфорте, система перестает работать, потому что не нужна.

Вместо того, чтобы быть в тонусе, наш организм от комфорта стареет. Решение простое - физические нагрузки и контрастный душ, прыжки в прорубь также пригодятся.

Постоянная сытость и переедание тоже не на пользу

Цивилизация нас накормила, но так было не всегда. Организмы создали механизм приспособления к отсутствию питательных веществ. Это связано с процессом под названием автофагии.

Он очень важен, и запускается от недостатка питательных веществ. Когда клетка не получают питательные вещества, она начинает съедать все, что осталось внутри - отработанные белки, шлаки, поврежденные органеллы. Так открывается новый источник питательных веществ, и клетка очищается.

Постоянная сытость и отсутствие автофагии - причина большинства болезней цивилизации.

Если кислорода мало - это тоже хорошо

Мы живено в оптимальной концентрации кислорода: не поднимаемся в горы, не задерживаем дыхание, не занимаемся физическими упражнениями.

Но любое животное должно активно двигаться, а соответственно - чувствовать кислородный голод.

Если концентрация кислорода снижается, белок под названием HIF бежит в ядро ​​клетки и активирует гены. В результате увеличивается синтез красных кровяных тельцов, стимулируется бескислородное окисление глюкозы, ее транспорт, активируется рост сосудов. Если этот белок оставить без работы, он разрушается.

Ходите в горы, делайте зарядку, активируйте свой HIF.

И последнее условие для долгой здоровой жизни - растительная пища

Мы всеядны, но это не значит, что надо питаться рафинированными сахарами, животными белками и жирами. Берите пример с приматов. 90% их пищи - растительное. И вот почему - в растениях есть чужие для нас молекулы ксенобиотики. Они защищают растение от поедания. Но в наших клетках есть системы противодействия токсическому воздействию ксенобиотиков. И каждый раз, когда чужаки попадают в клетку, эта система активируется и выгоняет их. А заодно и все-все токсины, которые в ней накопились.

Еще растения дают нам клетчатку. Она также чужая нашим клеткам, но ее обожают бактерии в нашем кишечнике.

Мало того, мясом вы их не накормите. Без клетчатки наши бактерии голодают и не помогают нам поддерживать правильную работу организма.

Видео: facebook.com/ulanasuprun

Как сообщалось ранее, и.о. министра охраны здоровья Украины Уляна Супрун рассказала украинцам из-за чего возникает переутомление и как его избежать.

Также мы писали о том, что Супрун дала советы, как отличить симтомы гриппа от обычной простуды.

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Видео: РБК-Украина