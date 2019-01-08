Супрун рассказала, как избежать переутомления после праздников

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Усталость возникает не только из-за нагрузки на работе

Исполняющая обязанности министра охраны здоровья Украины Уляна Супрун рассказала украинцам из-за чего возникает переутомление и как его избежать. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Усталость, по словам эксперта, возникает не только по причине нагрузки на работе. Немало сил отнимают подготовки к праздникам, а также о себе дает знать короткий световой день, низкая температура и переход в новый календарный год.

"Все вместе это вызывает повышенное физическое и психологическое напряжение. Наш организм обычно реагирует на такие условия усталостью, вялостью, раздражением. Не стоит недооценивать такие симптомы. Кроме того, что они приносят значительный дискомфорт, это также может свидетельствовать о более серьезных проблемах со здоровьем", - пишет Супрун.

Эксперт утверждает, что причины усталости могут быть психологическими, физиологическими, связанными с образом жизни или по каким-то медицинским причинам. Усталость может быть признаком диабета, артрита, анемии, заболеваний щитовидной железы либо же синдромом хронической усталости.

При первых же признаках усталости, важно отдохнуть и восстановить утраченные силы. Иначе вы рискуете получить переутомление, после которого будет крайне сложно вернуться к норме.

В первую очередь скорректируйте образ жизни. Начните правильно питаться, полноценно спать и совершать регулярные физические нагрузки. Кроме того, не забывайте рационально распределять время, потраченное на работу и отдых.

Скриншот поста: (facebook.com/ulanasuprun)

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