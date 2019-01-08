ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Супрун рассказала, как избежать переутомления после праздников

STYLERЖизнь    08.01.2019 - 17:14
Супрун рассказала, как избежать переутомления после праздников
Коллаж РБК-Украина

Усталость возникает не только из-за нагрузки на работе

Исполняющая обязанности министра охраны здоровья Украины Уляна Супрун рассказала украинцам из-за чего возникает переутомление и как его избежать. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Усталость, по словам эксперта, возникает не только по причине нагрузки на работе. Немало сил отнимают подготовки к праздникам, а также о себе дает знать короткий световой день, низкая температура и переход в новый календарный год.

"Все вместе это вызывает повышенное физическое и психологическое напряжение. Наш организм обычно реагирует на такие условия усталостью, вялостью, раздражением. Не стоит недооценивать такие симптомы. Кроме того, что они приносят значительный дискомфорт, это также может свидетельствовать о более серьезных проблемах со здоровьем", - пишет Супрун.

Эксперт утверждает, что причины усталости могут быть психологическими, физиологическими, связанными с образом жизни или по каким-то медицинским причинам. Усталость может быть признаком диабета, артрита, анемии, заболеваний щитовидной железы либо же синдромом хронической усталости.

При первых же признаках усталости, важно отдохнуть и восстановить утраченные силы. Иначе вы рискуете получить переутомление, после которого будет крайне сложно вернуться к норме.

В первую очередь скорректируйте образ жизни. Начните правильно питаться, полноценно спать и совершать регулярные физические нагрузки. Кроме того, не забывайте рационально распределять время, потраченное на работу и отдых.

Супрун рассказала, как избежать переутомления после праздников

Скриншот поста: (facebook.com/ulanasuprun)

Напомним, что Супрун развеяла миф о мигрени и боли в суставах из-за плохой погоды.

Ранее мы писали о том, что ученые назвали причину, почему женщины живут дольше мужчин.

А также о том, что Супрун рассказала о единственном способе противодействия гриппу.

 

"Доказательств нет": в сети Уляну Супрун разнесли за "мужской грипп" Медреформа на марше: каким будет здравоохранение для украинцев в 2019 году
Новости Украины Ульяна Супрун
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь