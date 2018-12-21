Супрун рассказала, как избежать зимнего переохлаждения

Существует много "традиционных" способов для того, чтобы согреться
Исполняющая обязанности министра охраны здоровья Украины Уляна Супрун рассказала, что необходимо знать о зимнем переохлаждении и как его избежать. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.
И. о. министра сообщила, что на протяжении текущей недели от переохлаждения и обморожений пострадали 264 человека, а 10 - умерли. Поэтому важно быть осторожными и знать пару "традиционных" способов, которые помогут согреться.
Чтобы оставаться в тепле, Супрун рекомендует правильно одеваться: "Одевайтесь так, чтобы не замерзнуть, но и не вспотеть. Если долго находиться на холоде, потеть и переутомляться - вы можете получить переохлаждение и обморожения".
Открытые участки тела обязательно должны быть защищены теплой и сухой одеждой. Вместе с тем, одежды не должно быть много, чтобы движения не сковывались. Эксперт советует надевать плотное термобелье, а сверху что-нибудь свободное.
Супрун не рекомендует согреваться алкоголем, поскольку он дает обманчивое ощущение тепла, а также выходить из дома с пустым желудком. Чтобы не возникал дефицит жидкости, можно взять с собой термос с горячим напитком.
Курить зимой, по словам чиновницы, вдвойне опасно. Поскольку никотин плохо влияет на стенки сосудов, что значительно увеличивает риски нарушить терморегуляцию.
Скриншоты поста: (facebook.com/ulanasuprun)
"Если вы чувствуете дрожь, вялость, истощение, сонливость, нарушения речи и способности мыслить - это признаки переохлаждения. У детей их можно заметить, если кожа ярко-красная и холодная, а они сами очень вялые", - пишет Супрун.
В таких случаях эксперт советует придерживаться некоторых советов:
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Видео: РБК-Украина