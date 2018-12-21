Супрун рассказала, как избежать зимнего переохлаждения

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Существует много "традиционных" способов для того, чтобы согреться

Исполняющая обязанности министра охраны здоровья Украины Уляна Супрун рассказала, что необходимо знать о зимнем переохлаждении и как его избежать. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

И. о. министра сообщила, что на протяжении текущей недели от переохлаждения и обморожений пострадали 264 человека, а 10 - умерли. Поэтому важно быть осторожными и знать пару "традиционных" способов, которые помогут согреться.

Чтобы оставаться в тепле, Супрун рекомендует правильно одеваться: "Одевайтесь так, чтобы не замерзнуть, но и не вспотеть. Если долго находиться на холоде, потеть и переутомляться - вы можете получить переохлаждение и обморожения".

Открытые участки тела обязательно должны быть защищены теплой и сухой одеждой. Вместе с тем, одежды не должно быть много, чтобы движения не сковывались. Эксперт советует надевать плотное термобелье, а сверху что-нибудь свободное.

Супрун не рекомендует согреваться алкоголем, поскольку он дает обманчивое ощущение тепла, а также выходить из дома с пустым желудком. Чтобы не возникал дефицит жидкости, можно взять с собой термос с горячим напитком.

Курить зимой, по словам чиновницы, вдвойне опасно. Поскольку никотин плохо влияет на стенки сосудов, что значительно увеличивает риски нарушить терморегуляцию.

Скриншоты поста: (facebook.com/ulanasuprun)

"Если вы чувствуете дрожь, вялость, истощение, сонливость, нарушения речи и способности мыслить - это признаки переохлаждения. У детей их можно заметить, если кожа ярко-красная и холодная, а они сами очень вялые", - пишет Супрун.

В таких случаях эксперт советует придерживаться некоторых советов:

если температура тела выше 34 градусов, согрейте человека в теплом помещении;

дайте выпить теплый напиток (ни в коем случае не алкогольный!) И поесть, при необходимости - обезболивающее;

если на человеке мокрая одежда - снимите ее;

если же температура тела ниже 34 градусов - нужна госпитализация;

пока ждете помощь - можно наложить термоизолированную повязку (ватно-марлевую, хлопчатобумажную и т.п.) для согревания;

не растирайте кожу снегом, не опускайте пораженные конечности в горячую воду и не приставляйте их к батарее или обогревателю;

не трогайте обмороженные участки тела и не массируйте их;

Ранее в эксклюзивном интервью Уляна Супрун рассказала о средствах на медицину, выборе семейного врача и сопротивлении медицинской реформе на местах.

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Видео: РБК-Украина