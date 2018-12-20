Супрун рассказала украинцам, какое сливочное масло можно есть

Иллюстративное фото (pixabay.com)

И.о. министра сообщила, из чего делают маргарин и спреды

Исполняющая обязанности министра охраны здоровья Украины Уляна Супрун рассказала, насколько полезно сливочное масло и как его правильно выбирать. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

И. о. министра сообщила, что сливочное масло очень важный и полезный продукт в рационе и не стоит отказывать себе в бутерброде. Однако она отметила, что слишком большое количество этого продукта вредно.

"Масло – это молочный продукт, полученный путем взбивания сливок. Согласно технологическим особенностям различают разные виды масла – сливочное (из пастеризованных сливок), кисло-сливочное (из пастеризованных сливок, заквашенными чистыми культурами молочнокислых бактерий), топленое (с массовой долей жира - 99,8%) и соленое (с добавлением поваренной соли). По количеству жира в продукте и технологическими нормами бывает сливочное масло-экстра (80-85%), крестьянское (72,5-79,9%) и бутербродное (61,5-72,4%), а также топленое масло (молочного жира - более 99,8%)", - отметила Супрун.

Она объяснила, что все остальные виды продуктов – это так называемая плазма масла, которая состоит из белков, молока, воды и лактозы.

"Сливочное масло действительно полезным пищевым продуктом - это ценный источник питательных веществ, калорий, жиров, а также и витаминов А, К, Е, улучшает всасывание жирорастворимых витаминов А, Е, D, а ненасыщенные жирные кислоты, которые есть в масле, хорошо влияют на состояние сосудов", - отметила и. о. министра.

Она напомнила, что в масле содержится много насыщенных жиров, которые в большом количестве могут нанести вред организму человека. В день допустимая доха таких жиров - не более 20-30 грамм. А в некоторых случаях стоит уменьшить эту дозу до 13 грамм.

Также Супрун рассказала о различных продуктах, которые заменяют масло и объяснила, какие из них употреблять не стоит.

"Спреды и маргарин - продукты, внешне похожи на масло, зато по составу далеки от него. На их упаковке могут изображать коров или коз, но не писать "сливочное масло". Поэтому, когда покупаете масло, следует внимательно читать надписи на упаковке", - объяснила и. о. министра.

Она рассказала, что маргарин к молочным продуктам не имеет отношения, так как он состоит из гидрогенизированных растительных масел, красителей и ароматизаторов. Главная опасность маргарина в том, что в его состав входит до 50% транс-жиров, которые организм человека не в состоянии переварить.

А спреды – это эмульсионные смеси молочных и растительных жиров, где массовая доля молочного жира составляет не менее четверти от общего количества жира в продукте. Содержание транс-жиров в нем намного меньше, около 8%, что является допустимой нормой даже для сливочного масла.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

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Видео: РБК-Украина