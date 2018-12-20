Супрун розповіла українцям, яке вершкове масло можна їсти

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В. о. міністра повідомила, з чого роблять маргарин і спреди

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун розповіла, наскільки корисно вершкове масло і як його правильно вибирати. Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

В. о. міністра повідомила, що вершкове масло дуже важливий і корисний продукт в раціоні і не варто відмовляти собі в бутерброді. Однак вона зазначила, що занадто велика кількість цього продукту шкідлива.

"Масло – це молочний продукт, отриманий шляхом збивання вершків. Згідно з технологічними особливостями розрізняють різні види масла – вершкове (з пастеризованих вершків), кисло-вершкове (з пастеризованих вершків, заквашеними чистими культурами молочнокислих бактерій), топлене (з масовою часткою жиру - 99,8%) і солоне (з додаванням повареної солі). По кількості жиру в продукті та технологічними нормами буває вершкове масло-екстра (80-85%), селянське (72,5-79,9%) і бутербродне (61,5-72,4%), а також топлене масло (молочний жир - понад 99,8%)", - зазначила Супрун.

Вона пояснила, що всі інші види продуктів – це так звана плазма масла, яка складається з білків, молока, води і лактози.

"Вершкове масло дійсно корисним харчовим продуктом - це цінне джерело поживних речовин, калорій, жирів, а також вітамінів А, К, Е, покращує всмоктування жиророзчинних вітамінів А, Е, D, а ненасичені жирні кислоти, які є в маслі, добре впливають на стан судин", - зазначила в. о. міністра.

Вона нагадала, що в маслі міститься багато насичених жирів, які у великій кількості можуть завдати шкоди організму людини. У день допустима доха таких жирів - не більше 20-30 грам. А в деяких випадках варто зменшити цю дозу до 13 грам.

Також Супрун розповіла про різні продукти, які замінюють масло і пояснила, які з них вживати не варто.

"Спреди та маргарин - продукти, зовні схожі на масло, зате за складом далекі від нього. На їх упаковці можуть зображати корів чи кіз, але не писати "вершкове масло". Тому, коли купуєте масло, слід уважно читати написи на упаковці", - пояснила в. о. міністра.

Вона розповіла, що маргарин до молочних продуктів не має відношення, так як він складається з гідрогенізованих рослинних олій, барвників і ароматизаторів. Головна небезпека маргарину в тому, що в його склад входить до 50% транс-жирів, які організм людини не в змозі переварити.

А спреди – це емульсійні суміші молочних та рослинних жирів, де масова частка молочного жиру складає не менше чверті від загальної кількості жиру в продукті. Вміст транс-жирів у ньому набагато менше, близько 8%, що є допустимою нормою навіть для вершкового масла.

Скріншот посту (facebook.com/ulanasuprun)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Супрун розвіяла міф про корисність вітаміну D в таблетках.

А також розповідали про те, що Супрун перерахувала необхідні щеплення для дорослих.

Відео: РБК-Україна