Супрун развеяла миф о полезности витамина D в таблетках

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И. о. министра дала рекомендации о том, какие продукты нужно есть для баланса витамина D

Исполняющая обязанности министра охраны здоровья Украины Уляна Супрун рассказала украинцам о витамине D и объяснила, насколько эффективно его принимать в таблетках. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Уляна Супрун отметила, что витамин D очень любят назначат пациентам в качестве профилактики, так как он принимает участие в правильном обмене кальция, регулирует иммунные реакции и даже способствует росту волос. Получить витамин D можно от сбалансированного питания, в которое необходимо включить рыбу и яйца, а также нужно регулярно совершать прогулки на свежим воздухе и бывать на солнце.

И. о. министра объяснила, что существует множество исследований, которые доказывают, что прием витамина D в профилактических целях не имеет никакой эффективности.

"Ранее сообщали, что витамин D у людей в возрасте на 15% уменьшает ломкость костей, и на 30% уменьшает риск перелома шейки бедра. Но исследования более 50 тысяч американцев в возрасте старше 50 лет не показали эффективность рутинного приема витамина D и кальция для предотвращения переломов костей", - написала Супрун.

Она добавила, что прием витамина D не помог людям, которые страдают депрессивными расстройствами и не понизил маркеры воспаления в организме во время болезни органов дыхания и обострения астмы.

Витамин D не помогает в профилактике или лечении сердечно-сосудистых заболеваний и единственное, что удалось обнаружить – это положительное влияние на состояние сосудов.

Также Уляна Супрун не рекомендует регулярно проверять организм на уровень витамина D, так как это нужно только тем, кто страдает от ожирения, веганам, пациентам с болезнями желудочно-кишечного тракта и пожилым людям.

"Прежде чем покупать таблетки, посоветуйтесь с врачом. Причина нехватки витамина может быть не в рационе, а в работе печенки, почек или кишечника. И лечить нужно причину, а не ее последствия. Потому что витамин, который мы употребляем в таблетках, должен эффективно раствориться в кишечнике и пройти изменения в печенке и почках", - объяснила и. о. министра и посоветовала включить в рацион яйца, сливочное масло, чаще гулять и делать упражнения для баланса.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Супрун рассказала о единственном способе противодействия гриппу.

А также рассказывали о том, что Супрун перечислила необходимые прививки для взрослых.

Видео: РБК-Украина