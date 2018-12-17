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Супрун розвіяла міф про корисність вітаміну D в таблетках

STYLERЖиття    17.12.2018 - 23:52
Супрун розвіяла міф про корисність вітаміну D в таблетках
Колаж РБК-Україна

В. о. міністра дала рекомендації про те, які продукти потрібно їсти для балансу вітаміну D

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун розповіла українцям про вітамін D і пояснила, наскільки ефективно його приймати в таблетках. Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Уляна Супрун зазначила, що вітамін D дуже люблять призначать пацієнтам у якості профілактики, так як він приймає участь в правильному обміні кальцію, регулює імунні реакції і навіть сприяє росту волосся. Отримати вітамін D можна від збалансованого харчування, в яке необхідно включити рибу і яйця, а також потрібно регулярно здійснювати прогулянки на свіжим повітрі і бувати на сонці.

В. о. міністра пояснила, що існує безліч досліджень, які доводять, що прийом вітаміну D в профілактичних цілях не має ніякої ефективності.

"Раніше повідомляли, що вітамін D у людей у віці до 15% зменшує ламкість кісток, і на 30% зменшує ризик перелому шийки стегна. Але дослідження понад 50 тисяч американців у віці старше 50 років не показали ефективність рутинного прийому вітаміну D і кальцію для запобігання переломів кісток", - написала Супрун.

Вона додала, що прийом вітаміну D не допоміг людям, які страждають депресивними розладами і не знизив маркери запалення в організмі під час хвороби органів дихання і загострення астми.

Вітамін D не допомагає в профілактиці або лікуванні серцево-судинних захворювань і єдине, що вдалося виявити, – це позитивний вплив на стан судин.

Також Уляна Супрун не рекомендує регулярно перевіряти організм на рівень вітаміну D, так як це потрібно тільки тим, хто страждає від ожиріння, веганам, пацієнтам з хворобами шлунково-кишкового тракту і літнім людям.

"Перш ніж купувати таблетки, порадьтеся з лікарем. Причина нестачі вітаміну може бути не в раціоні, а в роботі печінки, нирок чи кишечника. І потрібно лікувати причину, а не її наслідки. Тому що вітамін, який ми вживаємо в таблетках, повинен ефективно розчинитися в кишечнику і пройти зміни в печінці і нирках", - пояснила в. про. міністра і порадила включити в раціон яйця, вершкове масло, частіше гуляти і робити вправи для балансу.

 

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Супрун розповіла про єдиний спосіб протидії грипу.

А також розповідали про те, що Супрун перерахувала необхідні щеплення для дорослих.

Відео: РБК-Україна

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