Супрун розповіла, як уникнути зимового переохолодження

Колаж РБК-Україна

Існує багато "традиційних" способів для того, щоб зігрітися

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун розповіла, що необхідно знати про зимове переохолодження та як його уникнути. Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

В. о. міністра повідомила, що протягом поточного тижня від переохолодження та обмороження постраждало 264 чоловік, а 10 - померли. Тому важливо бути обережними і знати пару "традиційних" способів, які допоможуть зігрітися.

Щоб залишатися в теплі, Супрун рекомендує правильно одягатися: "Одягайтеся так, щоб не замерзнути, але і не спітніти. Якщо довго перебувати на холоді, потіти і перевтомлюватися - ви можете отримати переохолодження і обмороження".

Відкриті ділянки тіла обов'язково повинні бути захищені теплим і сухим одягом. Разом з тим, одягу не повинно бути багато, щоб рухи не сковувалися. Експерт радить одягати щільну термобілизну, а зверху щось вільне.

Супрун не рекомендує зігріватися алкоголем, оскільки він дає оманливе відчуття тепла, а також виходити з дому з порожнім шлунком. Щоб не виникав дефіцит рідини, можна взяти з собою термос з гарячим напоєм.

Палити взимку, за словами чиновниці, подвійно небезпечно. Оскільки нікотин погано впливає на стінки судин, що значно збільшує ризики порушити терморегуляцію.

Скріншоти поста: (facebook.com/ulanasuprun)

"Якщо ви відчуваєте тремтіння, млявість, виснаження, сонливість, порушення мови і здатності мислити - це ознаки переохолодження. У дітей їх можна помітити, якщо шкіра яскраво-червона і холодна, а вони самі дуже мляві", - пише Супрун.

У таких випадках експерт радить притримуватися деяких порад:

якщо температура тіла вище 34 градусів, зігрійте людину в теплому приміщенні;

дайте випити теплий напій (ні в якому разі не алкогольний!) І поїсти, при необхідності - знеболююче;

якщо на людині мокрий одяг - зніміть його;

якщо ж температура тіла нижче 34 градусів - потрібна госпіталізація;

поки чекаєте на допомогу - можна накласти термоізолюючу пов'язку (ватно-марлеву, бавовняну і тп.) для зігрівання;

не розтирайте шкіру снігом, не опускайте уражені кінцівки в гарячу воду і не приставляйте їх до батареї або обігрівачів;

не чіпайте обморожені ділянки тіла і не масажуйте їх;

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Відео: РБК-Україна