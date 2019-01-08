Супрун розповіла, як уникнути перевтоми після свят

Колаж РБК-Україна

Втома виникає не тільки через навантаження на роботі

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун розповіла українцям через що виникає перевтома і як її уникнути. Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Втома, за словами експерта, виникає не тільки внаслідок навантаження на роботі. Чимало сил забирають підготовки до свят, а також про себе дає знати короткий світловий день, низька температура і перехід в новий календарний рік.

"Все разом це викликає підвищену фізичну та психологічну напругу. Наш організм зазвичай реагує на такі умови втомою, млявістю, роздратуванням. Не варто недооцінювати такі симптоми. Крім того, що вони приносять значний дискомфорт, це також може свідчити про більш серйозні проблеми зі здоров'ям", - пише Супрун.

Експерт стверджує, що причини втоми можуть бути психологічними, фізіологічними, пов'язаними з образом життя або з якихось медичних причин. Втома може бути ознакою діабету, артриту, анемії, захворювань щитовидної залози або ж синдромом хронічної втоми.

При перших же ознаках втоми, важливо відпочити та відновити втрачені сили. Інакше ви ризикуєте отримати перевтому, після якої буде вкрай складно повернутися до норми.

В першу чергу налаштуйте спосіб життя. Почніть правильно харчуватися повноцінно спати і здійснювати регулярні фізичні навантаження. Крім того, не забувайте раціонально розподіляти час, витрачений на роботу і відпочинок.

Скріншот поста: (facebook.com/ulanasuprun)

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