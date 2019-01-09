Супрун дала подробную инструкцию, как отличить простуду от гриппа

Грипп опасен своими осложнениями, которые могут привести к смерти
На первых стадиях болезни сложно отличить обычную сезонную простуду от опасного гриппа. Это может сделать только врач. Но не всегда есть время и возможность своевременно обратиться к вашему терапевту. Советы, как отличить симтомы гриппа от обычной простуды на своей странице в Facebook опубликовала и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.
В своем сообщении министр пишет, что важно уметь отличать состояния, когда ваш организм сможет справиться с небольшой помощью и дистанционной консультацией врача, а когда обязательно нужно обратиться за осмотром к специалисту. Ведь опасность гриппа заключается в осложнениях, которые могут стоить даже жизни.
Иллюстративное фото (facebook.com/ulanasuprun/)
Как отличить заболевания в начале болезни
Температура при гриппе и при простуде
Иллюстративное фото (unsplash.com)
Проявления интоксикации
Насморк
Кашель
Иллюстративное фото (unsplash.com)
Боль в горле
Дискомфорт в глазах
Одышка, ощущение нехватки воздуха
Инфографика от Центра общественного здоровья МОЗ Украины (facebook.com/phc.org.ua/)
Важно помнить, что некоторые симптомы являются сигналами, что оставаться дома опасно для жизни. Если появились одышка, сыпь на коже, кровохарканье, синюшный оттенок кожи, рвота и диарея, боль в груди, снижение давления, замедленный пульс, аритмия, нарушение сознания или судороги нужно немедленно вызывать скорую.
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