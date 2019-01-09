Супрун дала подробную инструкцию, как отличить простуду от гриппа

Иллюстративное фото: unsplash.com

Грипп опасен своими осложнениями, которые могут привести к смерти

На первых стадиях болезни сложно отличить обычную сезонную простуду от опасного гриппа. Это может сделать только врач. Но не всегда есть время и возможность своевременно обратиться к вашему терапевту. Советы, как отличить симтомы гриппа от обычной простуды на своей странице в Facebook опубликовала и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

В своем сообщении министр пишет, что важно уметь отличать состояния, когда ваш организм сможет справиться с небольшой помощью и дистанционной консультацией врача, а когда обязательно нужно обратиться за осмотром к специалисту. Ведь опасность гриппа заключается в осложнениях, которые могут стоить даже жизни.

Иллюстративное фото (facebook.com/ulanasuprun/)

Как отличить заболевания в начале болезни

Обычная простуда начинается постепенно - невысокая температура и слабость может длиться несколько дней.

Симптомы гриппа развиваются резко, почти мгновенно, с высокой температурой, болью в глазах, ломотой в мышцах или ознобом.

Температура при гриппе и при простуде

Если у вас простуда, то температура может подниматься, но обычно остается на уровне 37-37,5 градусов.

Для гриппа характерна высокая температура — от 38 градусов и выше. И этот симптом проявляется уже с самого начала болезни.

Иллюстративное фото (unsplash.com)

Проявления интоксикации

Во время простуды чаще всего возникает ощущение слабости и "разбитости".

Грипп от самого начала вызывает ломоту, озноб, головную и мышечную боль.

Насморк

Этот симптом почти всегда сопровождает простуду, с этого может начинаться болезнь.

Насморк не характерный для гриппа симптом, хотя может возникнуть на 2-3 день болезни.

Кашель

Для простуды не очень выражен, может возникнуть наряду с болью в горле.

Характерный для гриппа признак. В этом случае кашель может вызвать боль в грудной клетке.

Иллюстративное фото (unsplash.com)

Боль в горле

Для простуды очень характерный симптом, который имеет четко выраженный характер.

Для гриппа боль в горле не характерна, может появиться на 3-4 день болезни.

Дискомфорт в глазах

Во время простуды возникает очень редко. Зато может быть ощущение "песка" в глазах, что характерно для аденовирусной инфекции.

Слезотечение, покраснение глаз и светобоязнь - характерны именно для гриппа.

Одышка, ощущение нехватки воздуха

Во время простуды может ощущаться облегченно, как невозможность полноценно дышать, но, прежде всего, из-за заложенности носа.

Такой симптом во время гриппа связан с дыхательной недостаточностью. Если чувствуете его - нужно обязательно обратиться к врачу.

Инфографика от Центра общественного здоровья МОЗ Украины (facebook.com/phc.org.ua/)

Важно помнить, что некоторые симптомы являются сигналами, что оставаться дома опасно для жизни. Если появились одышка, сыпь на коже, кровохарканье, синюшный оттенок кожи, рвота и диарея, боль в груди, снижение давления, замедленный пульс, аритмия, нарушение сознания или судороги нужно немедленно вызывать скорую.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Киеве снизился уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Ранее мы публиковали восемь советов от диетолога, которые помогут защитить вас в сезон простуд.

Также мы сообщали о группах риска, для которых грипп может иметь особо опасные последствия.