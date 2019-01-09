Супрун дала докладну інструкцію, як відрізнити застуду від грипу

Ілюстративне фото: unsplash.com

Грип небезпечний своїми ускладненнями, які можуть призвести до смерті

На перших стадіях хвороби складно відрізнити звичайну сезонну застуду від небезпечного грипу. Це може зробити лише лікар. Але не завжди є час і можливість своєчасно звернутися до вашого терапевта. Поради, як відрізнити симтоми грипу від звичайної застуди на своїй сторінці у Facebook опублікувала в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

У своєму дописі міністр пише, що важливо вміти відрізняти стани, коли ваш організм зможе справитись з невеличкою допомогою та дистанційною консультацією лікаря, а коли обов’язково потрібно звернутись за оглядом до спеціаліста. Адже небезпека грипу полягає в ускладненнях, які можуть вартувати навіть життя.

Ілюстративне фото (facebook.com/ulanasuprun/)

Як відрізнити захворювання на початку хвороби

Звичайна застуда починається поступово - невисока температура і слабкість може тривати кілька днів.

Симптоми грипу розвиваються різко, майже миттєво, з високою температурою, болем в очах, ломотою у м’язах чи ознобом.

Температура при грипі та при застуді

Якщо у вас застуда, то температура може підніматися, але зазвичай залишається на рівні 37-37,5 градусів.

Для грипу характерна висока температура — від 38 градусів і вище. І цей симптом проявляється вже з самого початку хвороби.

Ілюстративне фото (unsplash.com)

Прояви інтоксикації

Під час застуди найчастіше виникає відчуття слабкості та "розбитості".

Грип від самого початку викликає ломоту, озноб, головний та м’язовий біль.

Нежить

Цей симптом майже завжди супроводжує застуду, з цього може починатися хвороба.

Нежить не характерний для грипу симптом, хоча може виникнути на 2-3 день хвороби.

Кашель

Для застуди не дуже виражений, може виникнути разом з болем в горлі.

Характерна для грипу ознака. В цьому випадку кашель навіть може викликати біль в грудині.

Ілюстративне фото (unsplash.com)

Біль у горлі

Для застуди дуже притаманний симптом, який має чітко виражений характер.

Для грипу біль у горлі не характерний, може з’явитися на 3-4 день хвороби.

Дискомфорт в очах

Під час застуди виникає дуже рідко. Натомість може бути відчуття "піску" в очах, що характерно для аденовірусної інфекції.

Сльозотеча, почервоніння очей та світлобоязнь - характерні саме для грипу.

Задишка, відчуття нестачі повітря

Під час застуди може відчуватись полегшено, як неможливість повноцінно дихати, але насамперед через закладеність носа.

Такий симптом під час грипу пов’язаний з дихальною недостатністю. Якщо відчуваєте його - потрібно обов’язково звернутися до лікаря.

Інфографіка від Центру громадського здоров'я МОЗ України (facebook.com/phc.org.ua/)

Важливо пам'ятати, що деякі симптоми є сигналами, що залишатися вдома небезпечно для життя. Якщо з’явились задишка, висипи на шкірі, кровохаркання, синюшний відтінок шкіри, блювання та діарея, біль в грудях, зниження тиску, сповільнений пульс, аритмія, порушення свідомості чи судоми треба негайно викликати швидку.

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