Супрун дала докладну інструкцію, як відрізнити застуду від грипу

Грип небезпечний своїми ускладненнями, які можуть призвести до смерті
На перших стадіях хвороби складно відрізнити звичайну сезонну застуду від небезпечного грипу. Це може зробити лише лікар. Але не завжди є час і можливість своєчасно звернутися до вашого терапевта. Поради, як відрізнити симтоми грипу від звичайної застуди на своїй сторінці у Facebook опублікувала в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.
У своєму дописі міністр пише, що важливо вміти відрізняти стани, коли ваш організм зможе справитись з невеличкою допомогою та дистанційною консультацією лікаря, а коли обов’язково потрібно звернутись за оглядом до спеціаліста. Адже небезпека грипу полягає в ускладненнях, які можуть вартувати навіть життя.
Ілюстративне фото (facebook.com/ulanasuprun/)
Як відрізнити захворювання на початку хвороби
Температура при грипі та при застуді
Ілюстративне фото (unsplash.com)
Прояви інтоксикації
Нежить
Кашель
Ілюстративне фото (unsplash.com)
Біль у горлі
Дискомфорт в очах
Задишка, відчуття нестачі повітря
Інфографіка від Центру громадського здоров'я МОЗ України (facebook.com/phc.org.ua/)
Важливо пам'ятати, що деякі симптоми є сигналами, що залишатися вдома небезпечно для життя. Якщо з’явились задишка, висипи на шкірі, кровохаркання, синюшний відтінок шкіри, блювання та діарея, біль в грудях, зниження тиску, сповільнений пульс, аритмія, порушення свідомості чи судоми треба негайно викликати швидку.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Києві знизився рівень захворюваності на грип і ГРВІ.
Раніше ми публікували вісім порад від дієтолога, які допоможуть захистити вас в сезон застуд.
Також ми повідомляли про групи ризику, для яких грип може мати особливо небезпечні наслідки.