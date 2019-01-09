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Супрун дала докладну інструкцію, як відрізнити застуду від грипу

STYLERЖиття    09.01.2019 - 11:38
Супрун дала докладну інструкцію, як відрізнити застуду від грипу
Ілюстративне фото: unsplash.com

Грип небезпечний своїми ускладненнями, які можуть призвести до смерті

На перших стадіях хвороби складно відрізнити звичайну сезонну застуду від небезпечного грипу. Це може зробити лише лікар. Але не завжди є час і можливість своєчасно звернутися до вашого терапевта. Поради, як відрізнити симтоми грипу від звичайної застуди на своїй сторінці у Facebook опублікувала в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

У своєму дописі міністр пише, що важливо вміти відрізняти стани, коли ваш організм зможе справитись з невеличкою допомогою та дистанційною консультацією лікаря, а коли обов’язково потрібно звернутись за оглядом до спеціаліста. Адже небезпека грипу полягає в ускладненнях, які можуть вартувати навіть життя.

Супрун дала докладну інструкцію, як відрізнити застуду від грипу

Ілюстративне фото (facebook.com/ulanasuprun/)

Як відрізнити захворювання на початку хвороби

  • Звичайна застуда починається поступово - невисока температура і слабкість може тривати кілька днів.
  • Симптоми грипу розвиваються різко, майже миттєво, з високою температурою, болем в очах, ломотою у м’язах чи ознобом.

Температура при грипі та при застуді

  • Якщо у вас застуда, то температура може підніматися, але зазвичай залишається на рівні 37-37,5 градусів.
  • Для грипу характерна висока температура — від 38 градусів і вище. І цей симптом проявляється вже з самого початку хвороби.

Супрун дала докладну інструкцію, як відрізнити застуду від грипу

Ілюстративне фото (unsplash.com)

Прояви інтоксикації 

  • Під час застуди найчастіше виникає відчуття слабкості та "розбитості".
  • Грип від самого початку викликає ломоту, озноб, головний та м’язовий біль.

Нежить

  • Цей симптом майже завжди супроводжує застуду, з цього може починатися хвороба.
  • Нежить не характерний для грипу симптом, хоча може виникнути на 2-3 день хвороби.

Кашель

  • Для застуди не дуже виражений, може виникнути разом з болем в горлі.
  • Характерна для грипу ознака. В цьому випадку кашель навіть може викликати біль в грудині.

Супрун дала докладну інструкцію, як відрізнити застуду від грипу

Ілюстративне фото (unsplash.com)

Біль у горлі

  • Для застуди дуже притаманний симптом, який має чітко виражений характер.
  • Для грипу біль у горлі не характерний, може з’явитися на 3-4 день хвороби.

Дискомфорт в очах

  • Під час застуди виникає дуже рідко. Натомість може бути відчуття "піску" в очах, що характерно для аденовірусної інфекції.
  • Сльозотеча, почервоніння очей та світлобоязнь - характерні саме для грипу.

Задишка, відчуття нестачі повітря

  • Під час застуди може відчуватись полегшено, як неможливість повноцінно дихати, але насамперед через закладеність носа.
  • Такий симптом під час грипу пов’язаний з дихальною недостатністю. Якщо відчуваєте його - потрібно обов’язково звернутися до лікаря.

Супрун дала докладну інструкцію, як відрізнити застуду від грипу

Інфографіка від Центру громадського здоров'я МОЗ України (facebook.com/phc.org.ua/)

 

Важливо пам'ятати, що деякі симптоми є сигналами, що залишатися вдома небезпечно для життя. Якщо з’явились задишка, висипи на шкірі, кровохаркання, синюшний відтінок шкіри, блювання та діарея, біль в грудях, зниження тиску, сповільнений пульс, аритмія, порушення свідомості чи судоми треба негайно викликати швидку.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Києві знизився рівень захворюваності на грип і ГРВІ.

Раніше ми публікували вісім порад від дієтолога, які допоможуть захистити вас в сезон застуд.

Також ми повідомляли про групи ризику, для яких грип може мати особливо небезпечні наслідки.

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