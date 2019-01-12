Як стати довгожителем: рецепт відомого патофізіолога

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Відомий генетик Віктор Досенко дав низку рекомендацій для зміцнення здоров'я

Генетик та патофізіолог Досенко Віктор дав простий рецепт довголіття і міцного здоров'я: потрібно виходити із зони комфорту, не відмовлятися від фізичного навантаження, не переїдати, й віддавати перевагу рослинній їжі. Рекомендаціями вченого поділилася в.о. голови МОЗ України Уляна Супрун на своїй Facebook-сторінці.

Сучасна людина створила для себе максимально комфортні умови

Але так було не завжди.

Скришот: facebook.com/ulanasuprun

Кожна тварина піддавалося впливу високої або низької температури. До цих змін вона пристосувалася завдяки системі терморегуляції.

Якщо вам холодно, центр терморегуляції дає команду на створення гормонів щитовидної залози, надниркових залоз і гипофезу. Вони впливають на тонус м'язів і жирову тканину, щоб зберігати і виробляти тепло.

При перегріванні працює протилежний механізм. Змінюється тонус м'язів, зменшується синтез гормонів.

Температурні стреси тримають нейро-гормональну систему в тонусі, а значить - нас. А якщо ми завжди в комфорті, система перестає працювати, бо не потрібна.

Замість того, щоб бути в тонусі, наш організм від комфорту старіє. Рішення просте - фізичні навантаження і контрастний душ, стрибки в ополонку також згодяться.

Постійна ситість і переїдання теж не на користь

Цивілізація нас нагодувала, але так було не завжди. Організми створили механізм пристосування до відсутності поживних речовин. Це пов'язано із процесом під назвою автофагія.

Він дуже важливий, і запускається від нестачі поживних речовин. Коли клітина не отримують поживні речовини, вона починає з'їдати все, що залишилося всередині - відпрацьовані білки, шлаки, пошкоджені органели. Так відкривається нове джерело поживних речовин, і клітина очищається.

Постійна ситість і відсутність автофагії - причина більшості хвороб цивілізації.

Якщо кисню мало - це теж добре

Ми живено в оптимальній концентрації кисню: не піднімаємося в гори, не затримуємо дихання, не займаємося фізичними вправами.

Але будь-яка тварина має активно рухатися, а відповідно - відчувати кисневий голод.

Якщо концентрація кисню знижується, білок під назвою HIF біжить в ядро клітини і активує гени. В результаті збільшується синтез червонокрівців, стимулюється безкисневе окислення глюкози, її транспорт, активується ріст судин. Якщо цей білок залишити без роботи, він руйнується.

Ходіть в гори, робіть зарядку, активуйте свій HIF.

І остання умова для довгого здорового життя - рослинна їжа

Ми всеїдні, але це не означає, що треба харчуватися рафінованими цукрами, тваринними білками і жирами. Беріть приклад з приматів. 90% їх їжі - рослинна. І ось чому - у рослинах є чужі для нас молекули ксенобіотики. Вони захищають рослину від поїдання. Але в наших клітинах є системи протидії токсичного впливу ксенобіотиків. І кожен раз, коли чужинці потрапляють у клітину, ця система активується і виганяє їх. А заодно і всі-всі токсини, які в ній накопичилися.

Ще рослини дають нам клітковину. Вона також чужа нашим клітинам, але її обожнюють бактерії в нашому кишечнику.

Мало того, м'ясом ви їх не нагодуєте. Без клітковини наші бактерії голодують і не допомагають нам підтримувати правильну роботу організму.

Відео: facebook.com/ulanasuprun

Як повідомлялося раніше, в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун розповіла українцям від чого чого виникає перевтома і як її уникнути.

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Відео: РБК-Україна