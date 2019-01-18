Следует обратить внимание: Супрун призвала мужчин провериться

Иллюстративное фото (pxhere.com)

Хотя рак яичек встречается нечасто, очень важно вовремя его диагностировать

Рак яичек встречается относительно редко, но количество случаев заболеваемости стремительно растет во всем мире. О факторах риска и необходимости регулярных проверок рассказала исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей Facebook-сторінці.

Чиновник провела точную параллель с яйцом, которое набрало рекордное количество лайков в Instagram. Но есть яйца, которые заслуживают большего внимания, - заметила она.

Фото: facebook.com/ulanasuprun/

Факторы, повышающие риски заболеть раком яичек:

Неопущення яичка (крипторхизм). В период внутриутробного развития яички формируются в брюшной полости и впоследствии опускаются в мошонку. Но ингода этого не происходит.

Если есть семейная история. Например, если рак яичка был обнаружен у отца, это примерно в четыре раза увеличивает риск его появления у сына. И аж в восемь раз повышается, если болезнь была диагностирована у брата.

Предварительный диагноз рака яичка. Около 3-4% мужчин, которые вылечились от рака в одном яичке, имеют повышенные риски образования рака повторно во втором.

Возраст. Болезнь чаще всего развивается в возрасте от 15 до 49 лет. Хотя вероятность существует в любом возрасте.

Иллюстративное фото: semprevida.com

На какие симптомы следует обратить внимание:

Типичными признаками являются безболезненный отек или уплотнения в одном из яичек, любое изменение формы или текстуры.

Также может возникать онемение, дискомфорт, разница в размере между яичками и болевые ощущения.

Отек и увеличение груди в связи с гормональными изменениями, боль в пояснице, одышка, боль в грудной клетке, постоянный кашель. Такие симптомы характерны для поздней стадии болезни, когда рак распространяется и поражает другие органы и лимфатические узлы.

Ульяна Супрун пишет, что важно вовремя диагностировать рак яичек - в подавляющем большинстве случаев он поддается лечению. При наличии симптомов следует обратиться к семейному врачу.

Если у вас возникли подозрения, это не значит, что у вас рак - другие болезни яичек имеют схожие признаки. Например, уплотнение в яичках или изменение размера могут означать варикоцеле (расширение вен в яичке) или гидроцеле (скопления жидкости между оболочками яичка).

Министр отметила, что врачи рекомендуют также проверяться самостоятельно раз в месяц.

Пользователи сети оставили много комментариев, в которых с юмором отнеслись к инициативе министра, которая заботится о мужском здоровье.

"Сейчас все бросятся мацать тестикулы", - пошутил Валентин Оболонский.

"Вот холера! Теперь при кашле еще и яйца ощупывать придется", - написал Михаил Марьянич.

Скриншот комментариев: facebook.com/ulanasuprun/

Недавно мы просили помочь женщине, которая уже более 2,5 лет борется с раком - у нее четвертая стадия заболевания с поражением печени.

Кстати, в сети Ульяну Супрун разнесли из-за "мужской гриппа" - она утверждает, что мужчины и женщины по разному реагируют на грипп и простуду.

Видео: РБК-Украина