Следует обратить внимание: Супрун призвала мужчин провериться

Хотя рак яичек встречается нечасто, очень важно вовремя его диагностировать
Рак яичек встречается относительно редко, но количество случаев заболеваемости стремительно растет во всем мире. О факторах риска и необходимости регулярных проверок рассказала исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей Facebook-сторінці.
Чиновник провела точную параллель с яйцом, которое набрало рекордное количество лайков в Instagram. Но есть яйца, которые заслуживают большего внимания, - заметила она.
Фото: facebook.com/ulanasuprun/
Факторы, повышающие риски заболеть раком яичек:
Иллюстративное фото: semprevida.com
На какие симптомы следует обратить внимание:
Ульяна Супрун пишет, что важно вовремя диагностировать рак яичек - в подавляющем большинстве случаев он поддается лечению. При наличии симптомов следует обратиться к семейному врачу.
Если у вас возникли подозрения, это не значит, что у вас рак - другие болезни яичек имеют схожие признаки. Например, уплотнение в яичках или изменение размера могут означать варикоцеле (расширение вен в яичке) или гидроцеле (скопления жидкости между оболочками яичка).
Министр отметила, что врачи рекомендуют также проверяться самостоятельно раз в месяц.
Пользователи сети оставили много комментариев, в которых с юмором отнеслись к инициативе министра, которая заботится о мужском здоровье.
"Сейчас все бросятся мацать тестикулы", - пошутил Валентин Оболонский.
"Вот холера! Теперь при кашле еще и яйца ощупывать придется", - написал Михаил Марьянич.
Скриншот комментариев: facebook.com/ulanasuprun/
Недавно мы просили помочь женщине, которая уже более 2,5 лет борется с раком - у нее четвертая стадия заболевания с поражением печени.
Кстати, в сети Ульяну Супрун разнесли из-за "мужской гриппа" - она утверждает, что мужчины и женщины по разному реагируют на грипп и простуду.
Видео: РБК-Украина