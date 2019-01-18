Варто звернути увагу: Супрун закликала чоловіків перевіритися

Хоча рак яєчок трапляється нечасто, дуже важливо вчасно його діагностувати
Рак яєчок трапляється відносно рідко, але кількість випадків захворюваності на цю недугу стрімко зростає у всьому світі. Про фактори ризику і необхідність регулярних перевірок розповіла виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй Facebook-сторінці.
Урядовець провела влучну параллель з яйцем, яке набрало рекордну кількість лайків в Instagram. Але є яйця, які заслуговують на більшу увагу, - зауважила вона.
Фото: facebook.com/ulanasuprun/
Фактори, що підвищують ризики захворіти раком яєчок:
Ілюстративне фото: semprevida.com
На які симптоми варто звернути увагу:
Уляна Супрун пише, що важливо вчасно діагностувати рак яєчок - у переважній більшості випадків він піддається лікуванню. За наявності симптомів варто звернутися до сімейного лікаря.
Якщо у вас виникли підозри, це не означає, що у вас рак - інші хвороби яєчок мають схожі ознаки. Наприклад, ущільнення в яєчках чи зміна розміру можуть означати варикоцеле (розширення вен в яєчку) або гідроцеле (накопичення рідини між оболонками яєчка).
Міністр наголосила, що лікарі рекомендують також перевірятись самостійно раз на місяць.
Користувачі мережі залишили багато коментарів, в яких з гумором поставилися до ініціативи міністра, яка турбується про чоловіче здоров'я.
"Зараз всі кинуться мацати тестикули", - пожартував Валентин Оболонский.
"От холєра! Тепер при кашлеві ще й яйця обмацувати доведеться", - написав Михайло Мар'янич.
Скріншот коментарів: facebook.com/ulanasuprun/
Нещодавно ми просили допомогти жінці, яка уже більше 2,5 років бореться з раком - у неї четверта стадія захворювання з ураженням печінки.
До речі, у мережі Уляну Супрун рознесли за "чоловічий грип" - вона стверджує, що чоловіки та жінки по різному реагують на грип та застуду.
Відео: РБК-Україна