ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Варто звернути увагу: Супрун закликала чоловіків перевіритися

STYLERЖиття    18.01.2019 - 09:21
Варто звернути увагу: Супрун закликала чоловіків перевіритися
Ілюстративне фото (pxhere.com)

Хоча рак яєчок трапляється нечасто, дуже важливо вчасно його діагностувати

Рак яєчок трапляється відносно рідко, але кількість випадків захворюваності на цю недугу стрімко зростає у всьому світі. Про фактори ризику і необхідність регулярних перевірок розповіла виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй Facebook-сторінці.

Урядовець провела влучну параллель з яйцем, яке набрало рекордну кількість лайків в Instagram. Але є яйця, які заслуговують на більшу увагу, - зауважила вона.

Варто звернути увагу: Супрун закликала чоловіків перевіритися

Фото: facebook.com/ulanasuprun/

Фактори, що підвищують ризики захворіти раком яєчок:

  • Неопущення яєчка (крипторхізм). У період внутрішньоутробного розвитку яєчка формуються в черевній порожнині і згодом опускаються в мошонку. Але у деяких випадках цього не відбувається.
  • Якщо є сімейна історія цього діагнозу. Наприклад, якщо рак яєчка було діагностовано у батька, це приблизно в чотири рази збільшує шанси його появи у сина. Аж у вісім разів ризик підвищується, якщо хворобу було виявлено у брата.
  • Попередній діагноз раку яєчка. Близько 3-4% чоловіків, які вилікувалися від раку в одному яєчку, мають підвищені ризики виникнення раку повторно в іншому.
  • Вік. Рак яєчка найчастіше розвивається у віці від 15 до 49 років. Хоча ймовірність його розвитку існує в будь-якому віці.

Варто звернути увагу: Супрун закликала чоловіків перевіритися

Ілюстративне фото: semprevida.com

На які симптоми варто звернути увагу: 

  • Типовими симптомами є безболісний набряк або ущільнення в одному з яєчок, чи будь-яка зміна форми або текстури.
  • Також може виникати затерпання, дискомфорт, різниця в розмірі між яєчками та больові відчуття.
  • Набряк та збільшення грудей у зв’язку з гормональними змінами, біль в попереку, задишка, біль в грудній клітині, постійний кашель. Такі симптоми характерні для пізньої стадії хвороби, коли рак поширюється та вражає інші органи та лімфатичні вузли.

Уляна Супрун пише, що важливо вчасно діагностувати рак яєчок -  у переважній більшості випадків він піддається лікуванню. За наявності симптомів варто звернутися до сімейного лікаря.

Якщо у вас виникли підозри, це не означає, що у вас рак - інші хвороби яєчок мають схожі ознаки. Наприклад, ущільнення в яєчках чи зміна розміру можуть означати варикоцеле (розширення вен в яєчку) або гідроцеле (накопичення рідини між оболонками яєчка).

Міністр наголосила, що лікарі рекомендують також перевірятись самостійно раз на місяць.

Користувачі мережі залишили багато коментарів, в яких з гумором поставилися до ініціативи міністра, яка турбується про чоловіче здоров'я.

"Зараз всі кинуться мацати тестикули", - пожартував Валентин Оболонский.

"От холєра! Тепер при кашлеві ще й яйця обмацувати доведеться", - написав Михайло Мар'янич.

Варто звернути увагу: Супрун закликала чоловіків перевіритися

Скріншот коментарів: facebook.com/ulanasuprun/

Нещодавно ми просили допомогти жінці, яка уже більше 2,5 років бореться з раком - у неї четверта стадія захворювання з ураженням печінки.

До речі, у мережі Уляну Супрун рознесли за "чоловічий грип" - вона стверджує, що чоловіки та жінки по різному реагують на грип та застуду.

Відео: РБК-Україна

Як стати довгожителем: рецепт відомого патофізіолога Супрун дала докладну інструкцію, як відрізнити застуду від грипу
Новини України раксупрунУляна Супрун
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся