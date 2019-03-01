Столкнули со сцены: выпускник ВУЗа на вручении дипломов шокировал признанием (видео) 

Молодой человек порвал свой диплом

В николаевской "могилянке" произошел конфуз - один из выпускников Черноморского Национального Университета им. Петра Могилы во время вручения дипломов заявил, что приобрел его. Также молодой человек назвал сумму покупки - 350 долларов. Как отмечает местное издание "Новости-N", он был пьян.

После признания выпускника столкнули со сцены в актовом зале ВУЗа.

В сети опубликовано соответствующее видео. На кадрах видно, что парень продолжил выкрикивать самообличительные заявления.

Он рассказал, что работал в Польше.

"Спасибо, большая честь", - добавил он.

Закончилось "представление" тем, что один из выпускников грубо вытолкал парня из зала.

Сообщается также, что после инцидента горе-студент порвал свой диплом.

Видео: YouTube / pedro pedro

В комментариях к ролику пользователи сети в определенной степени поддержали парня за честность:

"Кажется не он один купил";

"Молодец студент, будет правильный человек! Только дохлая рыба идет по течению, а живая может идти и против!"

"Имеется ввиду, что за него кто-то ему написал дипломную работу. Так делает 60% всех студентов в Украине. Но я не вижу ничего плохого в этом, если студент в ней хорошо разбирается и может все объяснить. Ситуации бывают разные, может он работал и ему не было времени самому ее писать"...

Скрин комментариев

Как сообщалось ранее, компания харьковского бизнесмена Антона Саввова на протяжении многих лет занималась торговлей поддельными дипломами и научными званиями Оксфордского университета.

Также мы писали о том, что из Донецкого медицинского университета, филиал которого сейчас находится в Кропивницком, отчислили 850 иностранных студентов из 20 стран, утверждая, что у них задолженность. После этого медики выступили с протестам - они заявили, что обучение оплачивали.

Напомним, по данным Всемирного банка, ежегодно во всем мире дают, а значит и берут, $1,5 трлн взяток - около 2% глобального ВВП. Эта болезнь поразила сотни государств и даже успела разрушить некоторые из них.