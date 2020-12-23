Парень набил себе на лице тату в честь Кернеса: как она выглядит

Геннадий Кернес (фото: facebook.com/gennadykernes)

В день прощания с Геннадием Кернесом стало известно о необычном поступке украинца, который решил увековечить память о нем на своем лице.

Так, житель Харькова Евгений Ивашко набил себе тату на лбу прямо на надбровной дугой с надписью "Кернес жив". Парень залил процесс создания данного шедевра в свой Tik Tok.

Парень сделал себе "татуировку" в честь Кернеса (tiktok.com/@panini_trainer)

Видео содержит ненормативную лексику, поэтому предлагаем посмотреть его по ссылке, если вам есть 18 лет.

Парень рассказал, что процесс нанесения татуировки занял у мастера около 40 минут. Интересно, что многие украинцы негативно отреагировали на подобный поступок. Парень же удивляется, почему в его сторону "прилетело" так много хейта и вообще, это его тело, и ему им распоряжаться.

Впрочем, судя по тегам "ор" и "прикол", таким образом парень просто решил заработать себе немного "хайпа", а татуировка вовсе не настоящая. К тому же на месте тату нет покраснения.

Парень сделал себе "татуировку" в честь Кернеса (tiktok.com/@panini_trainer)

Напомним, что в ночь на 17 декабря у Геннадия Кернеса остановилось сердце. Он проходил лечение в берлинской клинике "Шарите" от коронавируса с сентября. Мэру Харькова, избранному в третий раз на местных выборах 2020 был 61 год.

Сегодня, 23 декабря, с Геннадием Кернесом прощаются в Харькове.

Ранее мы писали, что вторая жена Кернеса и мать его сына Даниила Привалова показала фото из их бурной молодости.