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Хлопець набив собі на обличчі тату на честь Кернеса: як воно виглядає

Харків, Середа 23 грудня 2020 11:02
Хлопець набив собі на обличчі тату на честь Кернеса: як воно виглядає
Геннадій Кернес (фото: facebook.com/gennadykernes)
Автор: Світлана Мащенко

У день прощання з Геннадієм Кернесом стало відомо про незвичайний вчинок українця, який вирішив увічнити пам'ять про нього на своєму обличчі.

Так, житель Харкова Євген Івашко набив собі тату на лобі прямо на надбрівною дугою з написом "Кернес жив". Хлопець залив процес створення цього шедевра у свій Tik Tok.

Хлопець набив собі на обличчі тату на честь Кернеса: як воно виглядає

Хлопець зробив собі "татуювання" на честь Кернеса (tiktok.com/@panini_trainer)

Відео містить ненормативну лексику, тому пропонуємо подивитися його по посиланню, якщо вам є 18 років.

Хлопець розповів, що процес нанесення татуювання зайняв у майстра близько 40 хвилин. Цікаво, що багато українців негативно відреагували на подібний вчинок. Хлопець же дивується, чому в його бік "прилетіло" так багато хейту і взагалі, це його тіло, і йому ним розпоряджатися.

Втім, судячи з тегів "ор" і "прикол", таким чином хлопець просто вирішив заробити собі трохи "хайпу", а татуювання зовсім не справжнє. До того ж, на місці тату нема почервоніння.

Хлопець набив собі на обличчі тату на честь Кернеса: як воно виглядає

Хлопець зробив собі "татуювання" на честь Кернеса (tiktok.com/@panini_trainer)

Нагадаємо, що у ніч на 17 грудня у Геннадія Кернеса зупинилося серце. Він проходив лікування в берлінській клініці "Шаріте" від коронавіруса з вересня. Меру Харкова, вибраному в третій раз на місцевих виборах 2020 був 61 рік.

Сьогодні, 23 грудня, з Геннадієм Кернесом прощаються в Харкові.

Раніше ми писали, що друга дружина Кернеса і мати його сина Данила Привалова показала фото з їх бурхливої молодості.

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