Украинский суд принял первый иск о компенсации морального ущерба в криптовалюте

Размер возмещения – 1 биткоин

В Киевской области Бориспольский горрайонный суд зарегистрировал исковое заявление против сотрудников СБУ и ГПУ. Гражданин Украины хочет возмещения морального ущерба, который ему нанесли во время обыска. Размер возмещения – 1 биткоин. Об этом передает court.gov.ua.

"В феврале 2018 года "Лицо 1" обратилось в суд с указанным иском, которым просит взыскать с Генеральной прокуратуры Украины и Службы безопасности Украины в свою пользу один биткоин в качестве компенсации за моральный (неимущественный) вред, причиненный в результате незаконного проведения обыска в ходе уголовного производства сотрудниками органов досудебного расследования и прокуратуры", - сказано в сообщении

Впервые в истории судебной системы Украины размер требуемой компенсации установлен в криптовалюте и составляет один биткоин.

Стало известно, что при подаче иска были соблюдены все необходимые нормы, поэтому суд не обнаружил причин отказывать истцу в рассмотрении дела.

Напомним, что в Исландии украли 600 компьютеров для майнинга біткоинов.