Український суд прийняв перший позов про компенсацію моральної шкоди в криптовалюті

Розмір відшкодування – 1 біткоїн

У Київській області Бориспільський міськрайонний суд зареєстрував позовну заяву проти працівників СБУ і ГПУ. Громадянин України хоче відшкодування моральних збитків, яких йому завдали під час обшуку. Розмір відшкодування – 1 біткоїн. Про це передає court.gov.ua.

"В лютому 2018 року "Особа 1" звернулася до суду з вказаним позовом, яким просить стягнути з Генеральної прокуратури України та Служби безпеки України на свою користь один біткоїн в якості компенсації за моральну (немайнову) шкоду, яка заподіяна внаслідок незаконного проведення обшуку в ході кримінального провадження співробітниками органів досудового розслідування та прокуратури", - сказано в повідомленні.

Вперше в історії судової системи України розмір необхідної компенсації встановлено в криптовалюті і становить один біткоїн.

Стало відомо, що при подачі позову були дотримані всі необхідні норми, тому суд не виявив причин відмовляти позивачеві в розгляді справи.

Нагадаємо, що в Ісландії вкрали 600 комп'ютерів для майнінга біткоінов.