ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Закрой свой сливной бачок: украинка унизила звезду КремльТВ в прямом эфире

STYLERКурьезы    24.01.2019 - 18:06

Видео: YouTube/Телеканал Прямий

Ольга Скабеева в Страсбурге была унижена украинской журналисткой Ольгой Шилкиной в прямом эфире.

Как видно на видео, опубликованном в YouTube, известная российская пропагандистка, работающая на телеканале "Россия", пыталася в кулуарах задать провокационный вопрос руководителю украинской делегации ПАСЕ Владимиру Арьеву. И это несмотря на то, что политик в этот момент давал интервью украинской журналистке Ольге Шилкиной.

Но Скабеева все же попыталась протиснуться между Шилкиной и Арьевым, чем взбесила украинскую журналистку. 

"Вы аннексировали Крым, вы аннексировали нашу территорию, мы не дадим аннексировать наш прямой эфир. Мы очень хорошо знаем, как громко работает ваш сливной бачок, который у нормальных людей называется - рот. Вы можете отойти и не мешать нам работать", - сказала Шилкина российской пропагандистке.

В сети активно комментируют инцидент и абсолютно все поддерживают украинскую журналистку.

"Сливной бачок! Красавица журналистка! Это самое точное определение вонючей дыры Скотинобеевой", - написал один юзер.

"Скабеева - сливной бачек, верно, вещи нужно называть своими именами", - добавил второй.

"Это было очень красиво! Браво! Так держать! Так шикарно заткнуть этот сливной бачок... Красавцы. Слава Украине!" - написала под видео третья пользовательница.

Все уверены, что теперь "сливной бачок Скабеевой войдет в историю".﻿﻿

Закрой свой сливной бачок: украинка унизила звезду КремльТВ в прямом эфире

Скриншот

Ранее мы писали о том, что украинские депутаты эпично потроллили журналистку из РФ.﻿

"Танки стояли бы на Кубани": украинец довел до белого каления ведущих росТВ "Разит ложью и фальсификацией": Ахеджакова рассказала о российском телевидении
Новости Украины пропаганда РФпропагандисты
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь