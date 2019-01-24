Закрой свой сливной бачок: украинка унизила звезду КремльТВ в прямом эфире

Видео: YouTube/Телеканал Прямий

Ольга Скабеева в Страсбурге была унижена украинской журналисткой Ольгой Шилкиной в прямом эфире.

Как видно на видео, опубликованном в YouTube, известная российская пропагандистка, работающая на телеканале "Россия", пыталася в кулуарах задать провокационный вопрос руководителю украинской делегации ПАСЕ Владимиру Арьеву. И это несмотря на то, что политик в этот момент давал интервью украинской журналистке Ольге Шилкиной.

Но Скабеева все же попыталась протиснуться между Шилкиной и Арьевым, чем взбесила украинскую журналистку.

"Вы аннексировали Крым, вы аннексировали нашу территорию, мы не дадим аннексировать наш прямой эфир. Мы очень хорошо знаем, как громко работает ваш сливной бачок, который у нормальных людей называется - рот. Вы можете отойти и не мешать нам работать", - сказала Шилкина российской пропагандистке.

В сети активно комментируют инцидент и абсолютно все поддерживают украинскую журналистку.

"Сливной бачок! Красавица журналистка! Это самое точное определение вонючей дыры Скотинобеевой", - написал один юзер.

"Скабеева - сливной бачек, верно, вещи нужно называть своими именами", - добавил второй.

"Это было очень красиво! Браво! Так держать! Так шикарно заткнуть этот сливной бачок... Красавцы. Слава Украине!" - написала под видео третья пользовательница.

Все уверены, что теперь "сливной бачок Скабеевой войдет в историю".﻿﻿

Скриншот

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