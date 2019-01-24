У Скабеевой истерика: украинские депутаты эпично потроллили журналистку РФ

Коллаж РБК-Украина

Скандал произошел в Страсбурге в кулуарах ПАСЕ

Украинские депутаты, которые на данный момент находятся в Страсбурге на дебатах в Парламентской ассамблее Совета Европы по поводу российской агрессии в Керченском проливе, резко отреагировали на съемочную группу телеканала "Россия 24" и журналистку Ольгу Скабееву, которая снова попыталась взять комментарий. Видео общения со Скабеевой опубликовал на своей странице в Facebook народный депутат Алексей Гончаренко.

Российская журналистка подошла к группе украинских депутатов и задала вопрос о том, почему украинские власти официально не объявят войну России. Алексей Гончаренко после некоторых препирательств со Скабеевой, в которых он пытался ей объяснить, что обговаривалось на ПАСЕ, не выдержал и вручил ей рулон туалетной бумаги с изображением Путина.

Стоит отметить, что такие рулоны находятся во всех уборных в здание Совета Европы в Страсбурге.

"Уверен, что им всем она понадобится, когда придет время сидеть в Гаагском трибунале", - сказал нардеп.

После этого у журналистки сдали нервы, и она начала обвинять Гончаренко в том, что он якобы фотографировался на фоне сожженного Дома профсоюза в Одессе.

"Встретился с Геббельс-ТВ! Товарищ полковник Скабеева была сегодня на редкость спокойна", – написал Гончаренко под видео.

Видео: 112.ua

На встречу с журналисткой Скабеевой отреагировала также и первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Должна поблагодарить Сергея Сидеренко, Борислава Березу и Андрея Лопушанского, которые защитили меня физически в кулуарах ПАСЕ от провокаторши с руссТВ", - написала она.

Геращенко отметила, что зачитала список 25 россиян, которые были осуждены в Украине за терроризм и преступления против территориальной целостности Украины и заявила, что их можно немедленно освободить и обменять на украинских узников Кремля.

"Путин вас всегда бросит. Родина вас бросит", - напомнила я россиянам. Свидетели подтвердят – у Скабеевой была истерика. Не думаю, что она покажет это по руссТВ, но надо же, наконец-то, российской власти как-то ответить, почему они не забирают своих граждан. Надеюсь, наши ТВ-каналы, которые там были, покажут это видео и фамилии. И призыв к Путину: заберите ваших – отдайте наших", - резюмировала Геращенко.

Скриншот поста (facebook.com/iryna.gerashchenko)

А вот нардеп Борислав Береза предположил, что Скабеевой нравится, когда над ней издеваются украинцы.

Скриншот поста (facebook.com/borislav.bereza)

Напомним, ранее мы писали о том, что украинец довел до белого каления ведущих росТВ.

А также рассказывали о том, что журналист потроллил Патриарха Кирилла.