"Танки стояли бы на Кубани": украинец довел до белого каления ведущих росТВ

Видео: YouTube / 60 минут

В эфире российского пропагандистского ток-шоу гость программы, член общественного совета при Мининформполитики Украины Вадим Трюхан напугал ведущих фразой про украинские танки на Кубани и в Ростове-на-Дону. Соответствующее видео с передачи "60 минут" на телеканале "Россия 1" опубликовано на YouTube.

Так, на фоне обсуждения темы выборов президента Украины 31 марта, ведущая Ольга Скабеева завела любимую песню о националистах, которые якобы контролирують власть.

Трюхан указал, что уровень поддержки националистов населением в разных странах часто является следствием наличия серьезных внешних угроз.

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"Против Украины развязана серьезная кампания и агрессия. Люди не чувствуют себя в безопасности, пребывают в тревоге. Они обращаются к кандидатам, которые обещают простые решения тяжелых проблем. И кто виноват в этом? Не только же украинцы виноваты в том, что они поддерживают националистов. Это прямая вина России. Это ваши "достижения"", - заявил он.

Скабеева продолжила гнуть свою гипотезу, будто в Украине все боятся националистов, однако те захватили власть. К слову, пропагандистка явно забыла, как президент РФ Путин осенью 2014-го называл себя самым большим националистом.

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Опровергая слова ведущей Трюхан отметил, что в противном случае украинские войска уже заняли бы часть территории РФ. Данный пример и вызвал бурные эмоции в студии.

"Если бы были в Украине при власти националисты, то украинские танки уже стояли бы на Кубани, в Ростове и так далее. Поверьте мне", - сказал дипломат.

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После этой фразы второй ведущий Евгений Попов накинулся на гостя с обвинениями о "глупостях, которые вы несете на федеральном телевидении".

Скабеева в свою очередь предложила попробовать осуществить это. Тогда, по ее словам, "быстро закончится российско-украинская война".

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Как сообщалось, ранее российские ведущие на пропагандистском телеканале "Россия 1" после введения в ряде областей Украины военного положения заявили, что в наших магазинах почему-то "официально" пропала соль.

Также мы писали о том, что в октябре прошлого года украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы в ответ на вопросы ведущей на росТВ Ольги Скабеевой исполнила Гимн Украины, в тексте которого той почудилось "Смерть врагам, смерть России".

Напомним, что тему Кубани для Кремля иногда сравнивают с "красной тряпкой для быка". Дело в том, что с момента падения коммунистического режима в СССР там начался процесс казацкого и украинского национального возрождения.

После начала российско-украинской войны в 2014 году значительное количество современных кубанских казаков, поддавшись на пропаганду Кремля, отправилась воевать на украинском Донбасс в рядах пророссийских сепаратистских бандформирований. Вместе с тем, часть кубанцев выступила против агрессивной политики Москвы и создала виртуальное общество "Кубанская Народная Республика". Некоторые участники этого движения сбежали от преследования и репрессий властей в Украину.

Недавно в РФ объединение нереестровых казачьих организаций "Всеказачий общественный центр" решило возродить свою Казачью православную апостольскую церковь, независимую от РПЦ. Автокефалию для своей церкви казаки хотят получить по примеру Украины, обратившись к Вселенскому патриарху Варфоломею.

Добавим, что не так давно известный украинский военный журналист и волонтер Мирослав Гай высказал мнение, что после развала РФ Кубань и Воронежская область захотят войти в состав Украины.