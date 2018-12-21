В РФ казаки основали свою церковь: ждут от Варфоломея томос

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Всеказачий общественный центр находится в жесткой оппозиции к РПЦ и действующей российской власти

В Российской Федерации объединение нереестровых казачьих организаций "Всеказачий общественный центр" решило возродить свою Казачью православную апостольскую церковь, независимую от РПЦ. Соответствующее объявление было сделано на учредительном съезде КПАЦ в Москве, передает "НГ религии".

Отмечается, что автокефалию для своей церкви казаки хотят получить по примеру Украины, обратившись к Вселенскому патриарху Варфоломею.

Как заявил судья ВОЦ Кирилл Козубский, основным населением Украины являются этнические казаки, а Первоиерархом Украинской автокефальной церкви был племянник Симона Петлюры Мстислав Скрыпник. Также он отметил, что казачья церковь "не вмешивается в украинские церковные дела", а процесс возрождения КПАЦ стартовал на территории РФ, где церковная ситуация "не симметрична украинской".

В настоящее время у КПАЦ нет своего храма и казаки планируют соорудить пока хотя бы часовню в Подольске. Также они отметили, что планируют провести первую казачью литургию в канун Рождества - вечером 6 января 2019 года.

Козубский подчеркнул, что Всеказачий общественный центр находится в жесткой оппозиции к РПЦ и Кремлю.

"Мы поддерживаем Константинопольский патриархат в его решении разорвать общение с Москвой", - отметил он.

Добавим, что среди российского политикума казаков в этом плане поддержал оппозиционер Вячеслав Мальцев и некоторые националисты. Казаки заявили, что готовы заключить альянс с любой политсилой, которая выступит за признание их прав.

Отмечается, что духовенство для КПАЦ будут избирать из членов местных организаций ВОЦ. По отношению к парафиянам КПАЦ не намерено употреблять выражение "рабы Божьи", так как "казаки никогда не были рабами никому". Священнослужители могут носить вместе с рясой казачьи папахи и фуражки. Разводы у клириков не осуждаются.

Также стоит отметить, что еще в 2014 году вопрос о формировании новой Поместной Церкви для российского казачества уже поднимался. Этой инициативой занимался непризнанный в православном мире "митрополит Крутицкий и Можайский" Стефан (Линицкий) из Союза Казачьих Войск России и Енисейского Казачьего Войска.

Как сообщалось ранее, украинский митрополит Симеон (Шостацкий) рассказал о потоке желчи со стороны священнослужителей, которые набросились на него из-за того, что он перешел из Московского патриархата в Православную церковь Украины.

Также мы писали о том, что митрополит Семион отметил, что Московскому патриархату в Украине было поручено убрать всех "националистов" еще до объединительного Собора.

Напомним, недавно известный украинский военный журналист и волонтер Мирослав Гай высказал мнение, что после развала Российской Федерации Кубань и Воронежская область захотят войти в состав Украины.

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Видео: РБК-Украина