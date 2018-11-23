Какие земли отойдут Украине после развала России: волонтер дал ответ

Фото: коллаж РБК-Украина

Это исторически украинские территории, - отметил журналист

Известный украинский военный журналист и волонтер Мирослав Гай, который ранее рассказал, каким образом работает пропаганда Кремля, высказал мнение, что после развала Российской Федерации Кубань и Воронежская область захотят войти в состав Украины. Об этом он сказал, отвечая на вопросы пользователей чата на сайте "Главред".

Далее, по словам офицера резерва, заместителя главы Совета военного резерва при Генштабе ВСУ, ветерана АТО и главы благотворительного фонда "Мир и Ко", наше государство передаст их России в обмен на оккупированный в настоящее время Крым.

Отвечая на вопрос, может ли Украина претендовать на Кубань или Воронежскую область, Мирослав Гай дал утвердительный ответ:

"Да, может. Я уверен, что Российская Федерация рано или поздно развалится. Кубань и Воронеж будут переданы Украиной России в обмен на Крым. Это исторически украинские территории", - рассказал журналист.

"Я уверен, что со временем, несмотря на то, что сейчас все страны мира тяготеют к объединению, когда происходит глобализация, а последние империи разваливаются у нас на глазах, возможна ситуация, когда Кубань и Воронеж сами пожелают присоединиться к Украине. Если наш пример будет для них успешным... Я в это верю", - подчеркнул он.

Скрин: glavred.info/chat

Отметим, что с момента падения коммунистического режима в СССР на Кубани начался процесс казацкого и украинского национального возрождения. После начала российско-украинской войны в 2014 году значительное количество современных кубанских казаков, поддавшись на пропаганду Кремля, отправилась воевать на украинском Донбасс в рядах пророссийских сепаратистских бандформирований. Вместе с тем, часть кубанцев выступила против агрессивной политики Москвы и создала виртуальное общество "Кубанская Народная Республика". Некоторые участники этого движения сбежали от преследования и репрессий властей в Украину.

Воронеж является центром украинского этнического края Восточной Слобожанщины.

Карта (скриншот: google.com/maps)

Напомним, ранее журналист Мирослав Гай предупредил украинцев, что обычно на государственные праздники Украины РФ и ее марионетки на Донбассе готовят какие-либо провокации.

Также мы писали о том, что Мирослав Гай предостерегал украинцев не ехать в Россию на ЧМ-2018 по конкретным причинам: "У нас идет война, каждый день россияне убивают нескольких украинских солдат и еще десяток ранят. Но дело не в этом. Дело в том, что мы их тоже убиваем. И намного больше".

Отметим, что ранее о грядущем развале Российской Федерации рассказывал и журналист Аркадий Бабченко. Также к этому призывала готовиться и известная украинская писательница Оксана Забужко. По мнению волонтера, координатора проекта "Стоп террор" Семена Кабакаева, вскоре Россию ждет распад, но не из-за Чечни, а из-за оккупации Крыма и войны на Донбассе.

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Видео: РБК-Украина