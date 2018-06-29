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Интервью

"Мир начинает сходить с ума": Бабченко спрогнозировал развал России

STYLERLIFE        29.06.2018 - 21:22
Фото: Аркадий Бабченко (РБК-Украина)
Фото: Аркадий Бабченко (РБК-Украина)

По словам журналиста, РФ ждет неминуемый кризис

Россия начнет разваливаться, когда наступит нефтяной кризис и задавят западные санкции. Такое мнение высказал в интервью "Громадському" журналист Аркадий Бабченко.

Журналист отметил, что конфликт Украины с РФ затянется надолго.

"Силовым способом Россию победить сейчас нельзя. У нее действительно гигантская армия, одна из мощнейших армий. Действительно 140 миллионов человек, 100 миллионов из которых сошли с ума. Действительно у них есть свой вождь со сверхидеей. Его поддерживает большинство, есть ядерное оружие. Нефть по 80, экономика не рухнула. То есть воевать с Россией сейчас невозможно и силовыми методами ее не сломать", - сказал он.

Видео: Аркадий Бабченко (youtube.com/Громадское)

Бабченко уверен, что РФ начнет откатываться назад, а это приведет к развалу страны.

"В 21 веке империя не может жить по законам 19 века. Если твоя страна в 21 веке не развивается вперед, она не стагнирует, она откатывается назад. Россия будет непременно откатываться назад. Очередной нефтяной кризис непременно будет. Его не избежать. И вот когда все это будет. Когда нефть упадет до 20 баксов, когда санкции начнут действовать, тогда это все образование развалится еще раз", - считает журналист.

"Я вижу, мир начинает сходить с ума. Везде начинают появляться свои величия. Россия опять бабло в Запад закачивает и бабло опять побеждает добро. Тогда это все приведет к Третьей мировой войне", - добавил Бабченко.

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Теги: Аркадий Бабченко, Журналист, Россия
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