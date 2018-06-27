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"Преемник все же будет": политолог рассказал, что будет делать Путин после окончания президентского срока

STYLERLIFE        27.06.2018 - 17:00
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Политолог рассказал, как будут разворачиваться события в РФ после 2024 года

Российский политолог Станислав Белковский поделился размышлениями о том, что будет делать Путин после 2024 года, когда у него истекает президентский срок. Об этом передает "Эхо Москвы".

Белковский предполагает, что существует два возможных сценария того, что произойдет в 2024 году, после окончания президентского срока Путина.

По его словам, Путин может выбрать преемника, как это было в 2008 году, когда его сменил Медведев.

"Я склоняюсь к мысли, что преемник все же будет. Ни одна музыка не бывает вечной, сколько не меняй устаревшие батарейки", - отметил политолог

Также он назвал вероятные критерии выборы преемника:

  • полная и искренняя лояльность нынешнему лидеру, подтвержденная прежней жизненной практикой; сюда же — гарантии безопасности;
  • готовность проводить реальные реформы, на которые Путин не мог и не может решиться из-за врожденного консерватизма.

"Кроме того, преемник не должен быть слишком похож на г-на Путина, чтобы не было соблазна прямых сравнений", - считает Станислав.

По его словам, этим критериям отвечает Ксения Собчак, которая может стать преемником Путина.

Тем не мене. Политолог не исключает, что Путин не захочет отдавать власть.

"Меняется Конституция РФ, окончательно снимается ограничение по количеству допустимых президентских сроков подряд. Тогда Путин легально остается. Пока что такой план выглядит сомнительно. Ведь он избыточно демонстративен, чего г-н Путин никогда не любил", - подытожил он.

Ранее российский блогер назвал методы Путина "фашистскими".

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Теги: Владимир Путин, Россия
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